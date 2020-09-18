КР по фигурному катанию стартует в условиях пандемии и без Медведевой

Источник: РИА "Новости"

Щербакова осталась без конкуренции?

При ограничениях, связанных с распространением COVID-19, значимость Кубка России резко возросла. Прежде на этом турнире соревновались, как правило, представители второго эшелона российского фигурного катания, а лидеры предпочитали международные турниры, включая этапы Гран-при, которые в нынешней ситуации фактически приобрели статус национальных соревнований.

На сей раз Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) постановила, что Кубок России станет отбором на чемпионат России, который состоится в конце декабря в Челябинске. Для получения необходимых баллов нужно выступить на двух из пяти этапов.

Анна Щербакова | Источник: РИА "Новости"

Правда, травмы и проблемы с коронавирусом постоянно вносят в планы фигуристов свои коррективы. В Сызрани изначально должно было состояться соперничество двукратной чемпионки России Анны Щербаковой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Щербакова находится в достаточно неплохой форме, которую она продемонстрировала на контрольных прокатах сборной России.

Хорошая попытка четверного лутца, я уже подумала, что выехала, но потом поняла, что не устояла. Я не планирую останавливаться на одном четверном, конечно, у нас ряд наработок на этот счёт. Вне программы я прыгаю и (четверной) лутц, и флип. В принципе, задачу для первого старта выполнила. Анна Щербакова российская фигуристка

Медведева выступила на прокатах неудачно, позднее ее на тот момент тренер Брайан Орсер признал, что у спортсменки хроническая травма спины и она нуждается в восстановлении, но сама серебряный призер Олимпийских игр 2018 года выразила намерение стартовать в Сызрани. Правда, спустя два дня РИА Новости сообщило о возвращении Медведевой в группу Тутберидзе, а после и о снятии фигуристки с сызранского этапа.

Морозов лечится от коронавируса

Из-за травмы не выступит в Самарской области и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2020 года, золотая медалистка командного турнира Игр в Лозанне Ксения Синицына, для которой нынешний сезон должен был стать дебютным на взрослом уровне.

Незадолго до отъезда в Сызрань заразился коронавирусом двукратный чемпион Европы в парном катании Владимир Морозов.

Лечение прохожу дома. 28 сентября ориентировочно должен сдать тест. Если будет отрицательный, через день сдам ещё один, и тогда смогу выйти на лед. Надеюсь, успеем к Skate America (первому этапу Гран-при в Лас-Вегасе) и выступим на более поздних этапах Кубка России. Владимир Морозов российский фигурист

Вероятно, пропустят этот старт и чемпионы мира 2020 года среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, партнеру недавно была сделана операции по удалению кисты. В танцах на льду на льду Сызрани выступят новая пара Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Еременко и Аннабель Морозова/Андрей Багин.

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Самарин и Алиев восстанавливаются

В мужском одиночном катании ожидается участие Антона Шулепова и Романа Савосина, а также Макара Игнатова, которому тяжело далась произвольная программа на прокатах. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин, откатавший на прокатах, все-таки снялся с первого этапа Кубка по медицинским показаниям.

Последующие этапы Кубка России пройдут в Москве ( 10—13 октября ), Сочи ( 23—27 октября ), Казани ( 8—12 ноября ) и вновь в Москве ( 5—8 декабря ).

Александр Самарин | Источник: РИА "Новости"

Под вопросом участие в кубковых соревнованиях действующих чемпионов России и Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова из-за проблем со спиной у партнера. Пара должна стартовать на октябрьском этапе в Москве. Как сообщил РИА Новости глава ФФККР Александр Горшков, пока не идет речи об участии в этапах Кубка России олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.