Допинг и фальшивая справка: российская фигуристка попала на 10 лет

Источник: РИА "Новости"

На следующий день после внезапного возвращения Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе, когда любители фигурного катания умоляли избавить их от шокирующих новостей, прогремела другая сенсация. По информации Reuters, бывшая фигуристка сборной России Мария Сотскова, которая выступала на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, получила дисквалификацию на десять лет за допинг и подделку медицинских документов, которыми она пыталась оправдать наличие запрещенного вещества в пробе.

Известно, что спортсменка отправила в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) фальшивые бумаги в 2020 году, — уже после того, как сдала положительный тест.

Согласно данным RT, казус произошел по той причине, что допинг-офицеры явились к Сотсковой в тот период, когда она уже приняла решение о завершении карьеры, однако еще не уведомила об этом РУСАДА официально, из-за чего имя фигуристки продолжило находиться в пуле для тестирования.

Утверждается, что спортсменка твердо решила не продолжать выступления в ноябре 2019-го, а пробу у нее взяли в марте 2020-го.

Девушка пыталась объяснить ситуацию, однако допинг-офицеры настояли на сдаче пробы, в которой затем обнаружили фуросемид. Это вещество помогает сбросить вес, а также быстро вывести из организма следы других запрещенных веществ — в основном по этой причине оно и было внесено в «черный» список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В СМИ утверждается, что после сдачи злополучного теста Сотскова передала в РУСАДА справку о том, что ей необходимо было принимать препарат с фуросемидом по медицинским показаниям — по окончании карьеры спортсменку беспокоили серьезные проблемы со здоровьем. Однако впоследствии выяснилось, что клиника, предоставившая документ, не имела лицензии на его выдачу. Таким образом, фигуристка была обвинена в мошенничестве.

Такая версия вполне имеет право на жизнь. Сотскова действительно не появлялась на соревновательном льду с ноября 2019 года, когда она с треском провалилась на Гран-при Франции, заняв последнее, 11-е место.

Единственное, что вызывает сомнение, — этот тот факт, что 2 ноября, сразу после катастрофического выступления, сама фигуристка заявила, что «пока не готова заканчивать» карьеру, хотя и признала, что ее появление на турнирах в такой форме «под вопросом».

Приходится работать с тем, что есть, это тяжело, но я пока не готова заканчивать. Мне 20 лет, я обожаю кататься, чувствовать себя на льду, видеть себя на льду, но, когда что-то не получается, мне непривычно видеть себя в разобранном состоянии. Я не буду приостанавливать тренировки, но мои выступления пока под вопросом. Мария Сотскова российская фигуристка

Спустя месяц она снялась с чемпионата страны из-за плохого физического состояния.

«Я пропускаю этот чемпионат России, не буду выступать по состоянию здоровья. Сейчас, считаю, нужно вплотную заняться этим вопросом», — отмечала спортсменка.

Больше ее на соревнованиях не видели, однако о завершении карьеры девушка объявила только 8 июля — спустя восемь месяцев после принятия решения, если верить информации RT. Сотскова объяснила свой уход из спорта проблемами со здоровьем.

«После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал, я боролась. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это — конец. Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, несмотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжелых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению, — писала фигуристка в своем Instagram (который после появления скандальных новостей стал закрыт от всех, кто на него не подписан).

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Спортсмены часто подолгу тянут с признанием того, что их карьера уже завершилась. Аделина Сотникова не выступала на турнирах четыре года, прежде чем попрощаться с фанатами, Евгений Плющенко тянул примерно столько же, — и таких примеров множество, так что восемь месяцев задержки еще ни о чем не говорят. Сама Сотскова признавалась, что несколько раз ударялась в слезы, пока писала прощальный пост, — очень сложный момент для спортсмена. Однако официально уведомить РУСАДА о завершении карьеры все-таки стоило, чтобы избежать неприятностей и обезопасить российский спорт от новых обвинений в создании государственной допинг-системы.

По информации ТАСС, Сотскова не только сдала положительную пробу, но и нарушила правила доступности для тестирования — то есть не находилась в том месте, которое указала в системе данных для допинг-офицеров.

«Ситуация практически идентична той, что случилась с легкоатлетом Данилом Лысенко. Думаю, скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА», — сообщил источник.