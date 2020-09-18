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18 сентября, источник: ТАСС

Фигурист Серов получил сильное сотрясение мозга при падении на Кубке России

СЫЗРАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Фигурист Максим Серов, выступающий в танцах на льду в разряде кандидатов в мастера спорта с Анастасией Федоровой, получил сильное сотрясение мозга во время падения в ритм-танце на этапе Кубка России в Сызрани. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Анжелика Крылова.

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В пятницу Серов допустил падение на поддержке, уронив на себя партнершу. Спортсмен долгое время не мог подняться, затем дошел до борта при помощи медиков и тренеров, после чего его погрузили на каталку и увезли со льда.

«Мы только что приехали из больницы, сделали все снимки, КТ, — сказала Крылова. — Выявили сильное сотрясение мозга, не более, поэтому сейчас нужен покой. Конечно, испугались, он упал, решил спасти поддержку, удержать баланс».

«Хотели госпитализировать, но отказались, завтра вернемся в Москву, — добавила специалист. — С кубка, конечно, снимаемся, здоровье — главное. Будем восстанавливаться и работать дальше».

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