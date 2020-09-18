Фигурист Серов получил сильное сотрясение мозга при падении на Кубке России

В пятницу Серов допустил падение на поддержке, уронив на себя партнершу. Спортсмен долгое время не мог подняться, затем дошел до борта при помощи медиков и тренеров, после чего его погрузили на каталку и увезли со льда.
«Мы только что приехали из больницы, сделали все снимки, КТ, — сказала Крылова. — Выявили сильное сотрясение мозга, не более, поэтому сейчас нужен покой. Конечно, испугались, он упал, решил спасти поддержку, удержать баланс».
«Хотели госпитализировать, но отказались, завтра вернемся в Москву, — добавила специалист. — С кубка, конечно, снимаемся, здоровье — главное. Будем восстанавливаться и работать дальше».