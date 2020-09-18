Страшное падение с поддержки, неожиданные лидеры в парах. В Сызрани стартовал первый этап Кубка России
Репортаж Анастасии Паниной.
Репортаж Анастасии Паниной.
Закрыв страны мира друг от друга, пандемия коронавируса открывает миру российские города. Сегодня в Сызрани стартовал первый этап Кубка России, и на следующие пять дней этот небольшой город под Самарой станет центром фигурнокатательной вселенной. Участники иронично и ласково называют турнир «Skate Сызрань» — по аналогии со Skate America и Skate Canada — традиционно первыми этапам серии
В прежние сезоны соревнования такого уровня заинтересовали бы, по большому счету, только их участников. В этот раз фигуристы настроены максимально серьёзно — Сызрань, Казань, Сочи и Москва (там пройдут этапы Кубка) для них — единственная возможность отобраться на чемпионат страны.
На
Спортсмены находятся в таких же или даже более жёстких условиях, как и зрители с журналистами.
Было много вопросов к федерации, почему до последнего момента они не объявляют состав участников — объяснение оказалось логичным. Утро фигуристов в Сызрани начинается с комиссии по допуску на старт — всех с повышенной температурой и признаками недомогания снимают с соревнований. Пока не пройдена комиссия, списки не формируются.
Федерация приложила большие усилия, чтобы сохранить сезон хотя бы в таком формате, и, естественно, никто не заинтересован, чтобы
Начало старта омрачило происшествие в первой же разминке танцев на льду. Юниорская пара из Москвы Анастасия Фёдорова и Максим Серов страшно упала, выполняя поддержку — обязательный элемент
Так и произошло с Максимом Серовым — он не удержал равновесие и на скорости опрокинулся на спину, ударившись сначала поясницей, а потом и головой. Партнёрша, естественно, упала сверху. Выглядело это все пугающе, потому что Максим
Только спустя три часа получилось узнать, что врачи в больнице диагностировали у Серова сильное сотрясение мозга — пара снялась с произвольного танца и в ближайшее время займётся лечением.
Вообще результаты первого дня в соревнованиях взрослых оказались неожиданными, особенно для танцев на льду. Лидерство с высокими баллами 78,19 захватили Елизавета Худайбердыева — Егор Базин, которые встали в пару в конце февраля и потренироваться на льду вместе успели в лучшем случае два месяца. При этом самый скатанный дуэт из всех присутствующих — Софья Шевченко — Игорь Ерёменко — занимают пока третье место с почти шестибалльным отставанием от лидеров. Вторыми идут Аннабель Морозов — Андрей Багин с оценкой 76,60.
Завтра на лёд должны выйти одиночники с короткими программами и танцоры с произвольным танцем. Точного списка участников, повторимся, пока нет, но если все будет хорошо, мы увидим прокаты Анны Щербаковой, Марии Талалайкиной, Макара Игнатова и других.
Кубок России по фигурному катанию 1-й этап. Сызрань
Танцы на льду.
1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 78,19.
2. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 76,60.
3. Софья Шевченко — Игорь Еременко — 72,18.
4. Влада Павленина — Александр Алексанян — 56,41.
5. Светлана Лизунова — Александр Вахнов — 54,59.
6. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев — 44,00.
7. Влада Чашникова — Захар Черезов — 40,96.
Танцы на льду, юниоры.
1. Екатерина Андреева — Иван Десятов — 65,52.
2. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев — 65,12.
3. Екатерина Каташинская — Александр Васькович — 64,83.
4. София Алексова — Илья Владимиров — 63,15.
5. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов — 56,33.
Анастасия Панина