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22:21 (мск), источник: Матч ТВ

Страшное падение с поддержки, неожиданные лидеры в парах. В Сызрани стартовал первый этап Кубка России

Репортаж Анастасии Паниной.

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Источник: РИА "Новости"

Закрыв страны мира друг от друга, пандемия коронавируса открывает миру российские города. Сегодня в Сызрани стартовал первый этап Кубка России, и на следующие пять дней этот небольшой город под Самарой станет центром фигурнокатательной вселенной. Участники иронично и ласково называют турнир «Skate Сызрань» — по аналогии со Skate America и Skate Canada — традиционно первыми этапам серии Гран-при.

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В прежние сезоны соревнования такого уровня заинтересовали бы, по большому счету, только их участников. В этот раз фигуристы настроены максимально серьёзно — Сызрань, Казань, Сочи и Москва (там пройдут этапы Кубка) для них — единственная возможность отобраться на чемпионат страны.

На Сызрань-Арене все по-взрослому: на катке организована смешанная зона для общения спортсменов с прессой, на трибунах есть зрители, а холл катка по последней моде оснащён тепловизором. Температура тела и самочувствие всех прибывающих — на контроле.

Спортсмены находятся в таких же или даже более жёстких условиях, как и зрители с журналистами.

Было много вопросов к федерации, почему до последнего момента они не объявляют состав участников — объяснение оказалось логичным. Утро фигуристов в Сызрани начинается с комиссии по допуску на старт — всех с повышенной температурой и признаками недомогания снимают с соревнований. Пока не пройдена комиссия, списки не формируются.

Аннабель Морозов и Андрей Багин. | Источник: РИА "Новости"

Федерация приложила большие усилия, чтобы сохранить сезон хотя бы в таком формате, и, естественно, никто не заинтересован, чтобы из-за случайного заражения кого-то одного под угрозой оказались все. К тому же известных случаев коронавируса среди фигуристов уже было как минимум три: Анастасия Шпилевая, Тиффани Загорски и Владимир Морозов.

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Начало старта омрачило происшествие в первой же разминке танцев на льду. Юниорская пара из Москвы Анастасия Фёдорова и Максим Серов страшно упала, выполняя поддержку — обязательный элемент ритм-танца. Падение — это всегда неприятно, но в случае с парными видами фигурного катания опасность усугубляется — вдвое больше шансов порезаться коньками партнёра, не успеть сгруппироваться или просто оказаться нижним из двух упавших — принять всю силу удара об лёд на себя.

Так и произошло с Максимом Серовым — он не удержал равновесие и на скорости опрокинулся на спину, ударившись сначала поясницей, а потом и головой. Партнёрша, естественно, упала сверху. Выглядело это все пугающе, потому что Максим какое-то время не мог встать. Со стороны казалось, что проблемы с позвоночником — худший сценарий, который только можно было себе представить. Покинуть лёд фигуристу помогли врачи, от борта они же увезли его на каталке.

Только спустя три часа получилось узнать, что врачи в больнице диагностировали у Серова сильное сотрясение мозга — пара снялась с произвольного танца и в ближайшее время займётся лечением.

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Вообще результаты первого дня в соревнованиях взрослых оказались неожиданными, особенно для танцев на льду. Лидерство с высокими баллами 78,19 захватили Елизавета Худайбердыева — Егор Базин, которые встали в пару в конце февраля и потренироваться на льду вместе успели в лучшем случае два месяца. При этом самый скатанный дуэт из всех присутствующих — Софья Шевченко — Игорь Ерёменко — занимают пока третье место с почти шестибалльным отставанием от лидеров. Вторыми идут Аннабель Морозов — Андрей Багин с оценкой 76,60.

Софья Шевченко и Игорь Еременко. | Источник: РИА "Новости"

Завтра на лёд должны выйти одиночники с короткими программами и танцоры с произвольным танцем. Точного списка участников, повторимся, пока нет, но если все будет хорошо, мы увидим прокаты Анны Щербаковой, Марии Талалайкиной, Макара Игнатова и других.

Кубок России по фигурному катанию 1-й этап. Сызрань

Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 78,19.

2. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 76,60.

3. Софья Шевченко — Игорь Еременко — 72,18.

4. Влада Павленина — Александр Алексанян — 56,41.

5. Светлана Лизунова — Александр Вахнов — 54,59.

6. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев — 44,00.

7. Влада Чашникова — Захар Черезов — 40,96.

Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец.

1. Екатерина Андреева — Иван Десятов — 65,52.

2. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев — 65,12.

3. Екатерина Каташинская — Александр Васькович — 64,83.

4. София Алексова — Илья Владимиров — 63,15.

5. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов — 56,33.

Анастасия Панина

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