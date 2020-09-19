Щербакова чисто откатала короткую программу на тренировке Кубка России в Сызрани

16-летняя фигуристка в прогоне программы выполнила двойной аксель, тройной флип в комбинации с тройным риттбергером, а также каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Другая подопечная Этери Тутберидзе 14-летняя Майя Хромых выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. В концовке тренировки она попыталась исполнить четверной сальхов, но не сумела.
15-летняя Анна Фролова, занимающаяся у Сергея Давыдова, выполнила тройной лутц, двойной аксель и тройной флип.
Девушки представят короткие программы на соревнованиях в рамках этапа позднее в субботу.