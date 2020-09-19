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10:32 (мск), источник: ТАСС

Щербакова чисто откатала короткую программу на тренировке Кубка России в Сызрани

СЫЗРАНЬ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратная чемпионка России Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на тренировке первого в сезоне этапа кубка страны по фигурному катанию в Сызрани.

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Источник: Reuters

16-летняя фигуристка в прогоне программы выполнила двойной аксель, тройной флип в комбинации с тройным риттбергером, а также каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Другая подопечная Этери Тутберидзе 14-летняя Майя Хромых выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. В концовке тренировки она попыталась исполнить четверной сальхов, но не сумела.

15-летняя Анна Фролова, занимающаяся у Сергея Давыдова, выполнила тройной лутц, двойной аксель и тройной флип.

Девушки представят короткие программы на соревнованиях в рамках этапа позднее в субботу.

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