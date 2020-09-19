РУСАДА выступило с заявлением по поводу дисквалификации Сотсковой на 10 лет

— Выражаем глубокое сожаление по поводу информации, распространенной через центральные СМИ, относительно фигуристки Марии Сотсковой со ссылкой на источник в РУСАДА, — говорится на официальном сайте организации. — Действующие сотрудники РУСАДА неукоснительно соблюдают нормы Общероссийских антидопинговых правил, в соответствии с которыми личность любого спортсмена или иного лица, которое обвиняется РУСАДА в возможном нарушении антидопинговых правил, не может быть публично обнародована РУСАДА до направления уведомления спортсмену. Ни РУСАДА, ни общероссийские спортивные федерации или их официальные лица не вправе публично комментировать любое незакрытое дело. По факту указанных публикаций в РУСАДА было проведено служебное расследование. Нарушений со стороны действующих сотрудников РУСАДА не выявлено. Установлено, что РУСАДА ни в коей мере не причастно к разглашению информации.