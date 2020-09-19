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14:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РУСАДА выступило с заявлением по поводу дисквалификации Сотсковой на 10 лет

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с официальным заявлением по поводу информации о дисквалификации участницы Олимпийских игр 2018 года Марии Сотсковой за нарушение антидопинговых правил.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Выражаем глубокое сожаление по поводу информации, распространенной через центральные СМИ, относительно фигуристки Марии Сотсковой со ссылкой на источник в РУСАДА, — говорится на официальном сайте организации. — Действующие сотрудники РУСАДА неукоснительно соблюдают нормы Общероссийских антидопинговых правил, в соответствии с которыми личность любого спортсмена или иного лица, которое обвиняется РУСАДА в возможном нарушении антидопинговых правил, не может быть публично обнародована РУСАДА до направления уведомления спортсмену. Ни РУСАДА, ни общероссийские спортивные федерации или их официальные лица не вправе публично комментировать любое незакрытое дело. По факту указанных публикаций в РУСАДА было проведено служебное расследование. Нарушений со стороны действующих сотрудников РУСАДА не выявлено. Установлено, что РУСАДА ни в коей мере не причастно к разглашению информации.

Ранее сообщалось, что Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медицинской справки.

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