Олимпийский чемпион рассказал о причинах смены Навки на Семенович

В качестве причины Костомаров назвал ссоры с Навкой. «Конфликты становились все более острыми. Таня тогда уже встречалась с [Александром] Жулиным, он, естественно, во всех ситуациях за нее заступался, однажды от него к нам на каток даже приезжал какой-то человек со мной пообщаться», — рассказал он. По словам спортсмена, накопившийся негатив привел к смене партнерши.