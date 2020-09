Хромых о Медведевой: Первое, что бросилось в глаза — она очень маленькая. На экране ТВ она выглядит намного выше

«Смешанные ощущения от выступления. Давно не было соревнований, было немного волнительно, но в то же время спокойно. Вспоминались те ощущения, которые были несколько месяцев назад на чемпионате мира в Таллине (речь о молодежном первенстве планеты-2020. — Sport24). На самом деле мне хотели поставить совершенно другую музыку. Эту песню (Beth Hart & Joe Bonamassa — I’ll Take Care of You) включили просто послушать. Потом меня спросили, какая музыка мне понравилась больше, и я сказала, что блюз. Тренеры сперва немного удивились, но решили поставить программу под нее. И поэтому мне очень нравится ее катать. Знакомство с Медведевой? Первое, что мне бросилось в глаза — она очень маленькая. На экране телевизора она выглядит намного выше. Впечатления от знакомства хорошие, она очень много работает. Буду ли я пробовать четверной сальхов в произвольной программе? Думаю, да», — передает слова Хромых корреспондент Sport24 Константин Лесик.