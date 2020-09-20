Щербакова изменила музыку к произвольной программе перед Кубком России

На тренировке перед стартом произвольной программы 16-летняя фигуристка представила новую вариацию музыкальной нарезки к своей постановке. Изменения касаются второй половины программы. Раньше вся она состояла из саундтреков к фильму «Дом темных бабочек», теперь вторая часть выполняется под инструментальную версию песни Secrets группы One Republic. По информации ТАСС, изменения в музыку были внесены после контрольных прокатов.
В ходе проката Щербакова попыталась исполнить четверной флип (на контрольных прокатах выполняла лутц), но допустила падение, далее она чисто прыгнула двойной аксель (дважды), каскады тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип — тройной тулуп, тройной флип — ойлер — тройной сальхов и сольный тройной лутц. Перед стартом прогона она также попыталась исполнить четверные лутц и флип, но допустила падения.
14-летняя Майя Хромых в прокате программы упала с четверного сальхова. Остальные прыжки фигуристка выполнила чисто.
В субботу фигуристки показали короткую программу, Щербакова лидирует по ее итогам. Произвольные программы будут представлены позднее в воскресенье.