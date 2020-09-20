Щербакова изменила музыку к произвольной программе перед Кубком России

На тренировке перед стартом произвольной программы 16-летняя фигуристка представила новую вариацию музыкальной нарезки к своей постановке. Изменения касаются второй половины программы. Раньше вся она состояла из саундтреков к фильму «Дом темных бабочек», теперь вторая часть выполняется под инструментальную версию песни Secrets группы One Republic. По информации ТАСС, изменения в музыку были внесены после контрольных прокатов.