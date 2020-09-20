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11:42 (мск), источник: ТАСС

Щербакова изменила музыку к произвольной программе перед Кубком России

СЫЗРАНЬ /Самарская область/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова изменила музыку к произвольной программе перед первым в сезоне этапом Кубка России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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12
фотографий

На тренировке перед стартом произвольной программы 16-летняя фигуристка представила новую вариацию музыкальной нарезки к своей постановке. Изменения касаются второй половины программы. Раньше вся она состояла из саундтреков к фильму «Дом темных бабочек», теперь вторая часть выполняется под инструментальную версию песни Secrets группы One Republic. По информации ТАСС, изменения в музыку были внесены после контрольных прокатов.

В ходе проката Щербакова попыталась исполнить четверной флип (на контрольных прокатах выполняла лутц), но допустила падение, далее она чисто прыгнула двойной аксель (дважды), каскады тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип — тройной тулуп, тройной флип — ойлер — тройной сальхов и сольный тройной лутц. Перед стартом прогона она также попыталась исполнить четверные лутц и флип, но допустила падения.

14-летняя Майя Хромых в прокате программы упала с четверного сальхова. Остальные прыжки фигуристка выполнила чисто.

В субботу фигуристки показали короткую программу, Щербакова лидирует по ее итогам. Произвольные программы будут представлены позднее в воскресенье.

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