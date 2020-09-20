Артем Ковалев выиграл первый этап Кубка России по фигурному катанию
СЫЗРАНЬ /Самарская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Артем Ковалев стал победителем первого этапа Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин. Турнир проходит в Сызрани.
СЫЗРАНЬ /Самарская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Артем Ковалев стал победителем первого этапа Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин. Турнир проходит в Сызрани.
Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ показал результат 229,39 балла. Второе место занял Роман Савосин (224,40), третьим стал Макар Игнатов (217,46).
Этап Кубка России в Сызрани завершится 22 сентября.