Олимпийская чемпионка: Фигуристки калечат себя для вашего удовольствия

Источник: РИА "Новости"

Ранее Баюл прокомментировала падение 14-летней российской фигуристки Камилы Валиевой во время контрольных прокатов сборной России, неудачно исполнившей четверной прыжок. В частности, бывшая спортсменка заявила, что после таких падений в 35 лет фигуристкам понадобится «новый комплект бедер».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--872592f87c2174d970c9" data-vnd="872592f87c2174d970c9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=872592f87c2174d970c9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Высказывания Баюл вызвали негодование в социальных сетях, в результате чего 42-летняя украинка подверглась шквалу критики со стороны поклонников фигурного катания.

«Вы лицемеры, пытающиеся критиковать меня, когда сами поддерживаете “детское” фигурное катание. Девочки калечат свои тела для вашего удовольствия при помощи варварской системы начисления очков, используемой Союзом (ISU), который не платит этим детям и не покрывает расходы на замену тазобедренного сустава, операции на позвоночнике и все другие страдания, которым подвергаются их молодые неразвитые тела из-за неправильной нагрузки на квадрицепс, что само по себе является оскорблением. К этой проблеме требуется привлечь внимание», — написала Баюл на своей странице в Instagram.

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«Любого фигуриста, который выставляет себя напоказ, судят, поэтому это называется спортом и соревнованием. Я не осуждаю фигуристов, а беспокоюсь за общее здоровье и благополучие, в особенности молодых девчонок, которые еще слишком наивны, чтобы понимать, что их заставляют делать. Факт в том, что я, в отличие от большинства, беспокоюсь за их здоровье, и я, в отличие от большинства, была фигуристкой и получила реальный опыт, поэтому имею возможность говорить об этом», — отметила она.