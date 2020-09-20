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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка: Фигуристки калечат себя для вашего удовольствия

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Чемпионка Олимпийских игр-1994 в Лиллехаммере Оксана Баюл жестко высказалась о системе ценностей в современном женском фигурном катании, заявив, что спортсменки подвергают себя и свое здоровье серьезному риску ради удовольствия других.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Баюл прокомментировала падение 14-летней российской фигуристки Камилы Валиевой во время контрольных прокатов сборной России, неудачно исполнившей четверной прыжок. В частности, бывшая спортсменка заявила, что после таких падений в 35 лет фигуристкам понадобится «новый комплект бедер».

Во время загрузки произошла ошибка.

Высказывания Баюл вызвали негодование в социальных сетях, в результате чего 42-летняя украинка подверглась шквалу критики со стороны поклонников фигурного катания.

«Вы лицемеры, пытающиеся критиковать меня, когда сами поддерживаете “детское” фигурное катание. Девочки калечат свои тела для вашего удовольствия при помощи варварской системы начисления очков, используемой Союзом (ISU), который не платит этим детям и не покрывает расходы на замену тазобедренного сустава, операции на позвоночнике и все другие страдания, которым подвергаются их молодые неразвитые тела из-за неправильной нагрузки на квадрицепс, что само по себе является оскорблением. К этой проблеме требуется привлечь внимание», — написала Баюл на своей странице в Instagram.

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«Любого фигуриста, который выставляет себя напоказ, судят, поэтому это называется спортом и соревнованием. Я не осуждаю фигуристов, а беспокоюсь за общее здоровье и благополучие, в особенности молодых девчонок, которые еще слишком наивны, чтобы понимать, что их заставляют делать. Факт в том, что я, в отличие от большинства, беспокоюсь за их здоровье, и я, в отличие от большинства, была фигуристкой и получила реальный опыт, поэтому имею возможность говорить об этом», — отметила она.

«Я сама начинала выступать еще ребенком, и никто никогда не заступался за меня, так что позор всем тем, кто пытается заткнуть меня или исказить смысл моих слов. Молчать не буду! Я воспитанница советской школы фигурного катания, меня обучал лучший тренер по технике Валентин Николаев. Если кто и имеет право говорить, потому что выступал по всему миру, чтобы сформировать компетентное мнение, так это я. Ваши комментарии больше не могут причинить мне вреда, и если вы не можете принять и уважать мои высказывания, отписывайтесь и проваливайте», — добавила олимпийская чемпионка.

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