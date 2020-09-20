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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Щербакова исполнила четверной флип на этапе Кубка России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова исполнила четверной флип в произвольной программе на этапе Кубка России.

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В воскресенье Щербакова выступила в произвольной программе на первом этапе Кубка России в Сызрани, фигуристка получила 246,40 балла в сумме двух прокатов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученица Этери Тутберидзе исполнила флип в четыре оборота. На разминке этот элемент у фигуристки не получался.

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