Щербакова исполнила четверной флип на этапе Кубка России
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова исполнила четверной флип в произвольной программе на этапе Кубка России.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова исполнила четверной флип в произвольной программе на этапе Кубка России.
В воскресенье Щербакова выступила в произвольной программе на первом этапе Кубка России в Сызрани, фигуристка получила 246,40 балла в сумме двух прокатов.
Ученица Этери Тутберидзе исполнила флип в четыре оборота. На разминке этот элемент у фигуристки не получался.