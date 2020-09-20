Минспорт проведет проверку ЦСП и сборных команд после «дела Сотсковой»

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что РУСАДА планирует отстранить Сотскову за подделку документов для объяснения допингового нарушения. По словам источников, документ был отправлен в РУСАДА в начале этого года. Сотскова ранее объявляла о завершении карьеры, но по документам находилась на ставке в ЦСП.

«Мы анализируем деятельность ЦСП и всех спортсменов-членов сборных команд, — сказал Матыцин журналистам. — Для нас очень важно сформировать культуру нулевой терпимости к использованию допинга. Сформировать ее с детского уровня во всех регионах страны. И, конечно, более ответственно подходить к взаимодействию с федерациями, со сборными командами, с тренерами, с медицинскими работниками. Это не дело одного дня. Понадобится время, чтобы была сформирована не только административно-карательная система, но и образовательная».

«Вопрос не в персоналиях, а в формировании культуры спортсменов и тренеров, а также в чувстве ответственности, — добавил министр. — Я надеюсь, что Сотскова — единичный случай, который не будет больше повторяться. Надо более внимательно и ответственно относиться к своим действиям. И к системе, в которой ты работаешь».