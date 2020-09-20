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18:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт проведет проверку ЦСП и сборных команд после «дела Сотсковой»

ДМИТРОВ (Московская область), 20 сен — РИА Новости, Александр Рогулев. Министерство спорта России проведет проверку центра подготовки сборных команд России (ЦСП) и всех членов сборных после дела бывшей фигуристки Марии Сотсковой, заявил министр спорта Олег Матыцин.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что РУСАДА планирует отстранить Сотскову за подделку документов для объяснения допингового нарушения. По словам источников, документ был отправлен в РУСАДА в начале этого года. Сотскова ранее объявляла о завершении карьеры, но по документам находилась на ставке в ЦСП.

«Мы анализируем деятельность ЦСП и всех спортсменов-членов сборных команд, — сказал Матыцин журналистам. — Для нас очень важно сформировать культуру нулевой терпимости к использованию допинга. Сформировать ее с детского уровня во всех регионах страны. И, конечно, более ответственно подходить к взаимодействию с федерациями, со сборными командами, с тренерами, с медицинскими работниками. Это не дело одного дня. Понадобится время, чтобы была сформирована не только административно-карательная система, но и образовательная».

«Вопрос не в персоналиях, а в формировании культуры спортсменов и тренеров, а также в чувстве ответственности, — добавил министр. — Я надеюсь, что Сотскова — единичный случай, который не будет больше повторяться. Надо более внимательно и ответственно относиться к своим действиям. И к системе, в которой ты работаешь».

Завершившая карьеру Сотскова, которой в апреле текущего года исполнилось 20 лет, завоевала бронзу на чемпионате России-2017 и серебро на чемпионате страны-2018. Она также является победительницей Финала юниорского Гран-при сезона-2013/14, серебряным призером чемпионата мира среди юниоров и юношеских Олимпийских игр сезона-2015/16. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место.

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