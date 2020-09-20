Интервью Даниила Глейхенгауза — о Загитовой, Медведевой и критике Косторной
Хореограф штаба Этери Тутберидзе отвечает на все актуальные вопросы.
Хореограф штаба Этери Тутберидзе отвечает на все актуальные вопросы.
Кубок России. Первый этап. Одиночное катание, женщины
1. Анна Щербакова — 246,4
2. Анна Фролова — 206,1
3. Майя Хромых — 192,62.
Первая часть
После награждения хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз согласился поговорить с журналистами. Помимо сегодняшних результатов вокруг команды Тутберидзе происходят и более глобальные события — непонятна судьба Алины Загитовой, как и планы Евгении Медведевой. Переход Евгении Глейхенгауз в том числе вспомнил, говоря о критике Алены Косторной, прозвучавшей на прошлых выходных.
— Даниил Маркович, на разминке у Анны не очень шли четверные. Многие наверняка переживали…
— Мы тоже.
— Как получилось настроить ученицу?
— Уже на разминке была неплохая попытка. Нужно было просто немного подкорректировать положение в воздухе. И добавить уверенность, чтобы она пошла и сделала его. Слава богу, получилось.
— Почему выбрали флип вместо лутца?
— На данный момент он просто лучше получается. Понятное дело, что надо делать и лутц, и флип. И катать с тремя четверным, как в прошлом году. Проблемы, которые есть сейчас, можно списать только на долгую паузу в тренировочном процессе и начало сезона. Надеюсь, что к основным стартам мы восстановим контент, и четверных будет три.
— Почему решили менять музыку?
— Да знаете, иногда почитаешь про себя всякого… (смеется).
— То есть мнения фанатов сыграли свою роль?
— Конечно. Мы и сами поняли, что нам не хватило кульминации в программе. И на прокатах это было видно. Пообщались с разными людьми, выслушали все мнения и решили так. Сейчас надо всё это отработать. У Ани было не так много времени.
— Вам лично какой вариант ближе — оригинальный или с изменениями?
— Сложно сказать. Думаю, что новый легче и проще для восприятия зрителей. Но мне самому очень нравилась та музыка. А то, что мы не до конца ее раскрыли… Значит, надо больше работать.
— Можете еще вернуться к тому варианту?
— Не думаю. В данный момент будем катать так. Но если что, новую произвольную я тоже придумал за эти дни. (смеется).
— Что можете сказать про выступление Майи Хромых?
— Обидно, потому что на тренировках она так не катала, как сегодня. Выходила за Аней, последней — и перенервничала, не попала в отрыв в четверном, и это ее сбило. Но это опыт, ей надо набираться сил, всё впереди. Так что надеюсь, на следующем этапе она покажет другое катание.
— Как ее успехи на четверном сальхове на тренировках?
— Если бы они были такие же, как сегодня в прокате, то его бы не было в программе.
— То есть чистые попытки бывают?
— Конечно, мы же выкладываем видео, последнее было недавно, неделю назад.
— У вас произошло большое событие на неделе — переход Евгении Медведевой. Как это произошло, какие впечатления у вас?
— Как прошло… Этери Георгиевна после контрольных прокатов сказала, что у нее будет разговор, встреча с Женей. После чего Женя пришла к нам в группу. Вернулась, скажем так. У нас три с половиной недели, чтобы подготовить ее к первому этапу Кубка России, постараемся улучшить форму, которая сейчас есть. Но
— В программах планируются изменения?
— Мы не будем менять ни музыку, ни программы. Другой вопрос, что внутри этих программ мы будем смотреть и заходы, и связки.
— Есть ли у нас возможность связаться с
— Я думаю, советы на тему, как раскрывать вальс, нам точно не нужны. (смеется) Мы справимся сами — и не раз это делали. Что касается произвольной, то тема тоже известная. Там есть всякие фишечки, находки — мы их не будем трогать, а только добавим своих. В общем, считаю, что эта коллаборация приведет только к лучшему.
— Инициатива о переходе исходила от Евгении?
— Я не могу точно ответить — я сказал, как мне передали.
— Анна Щербакова говорила, что была шокирована. У вас удивления не было?
— Конечно, с точки зрения того, как резко это произошло, — да, воспринял с удивлением. С точки зрения того, что для Жени сейчас это, наверное, лучшее, что она могла сделать… Надеюсь, мы докажем это результатами.
— Как изменилась Медведева за время работы с другим тренером?
— Если честно, пока не могу сказать, что она
— Вы сказали, что примерно через месяц у Медведевой первый этап. Уже решено, где именно она выступит?
— Не могу сказать про второй. Наверное, менять не будут, была заявлена Москва. В Сызрани она была заявлена, но у нее побаливает спина, после прокатов ей делали уколы. В таком состоянии ей было просто невозможно сюда приехать. Думаю, что ей пошли навстречу в связи с переходом.
— Можете поподробнее рассказать про уколы?
— Настолько еще не вникал, не могу сказать. Как вы заметили, у меня было много других дел.
— У Алины Загитовой хватает времени на тренировки? Учитывая ее занятость в «Ледниковом периоде».
— У Алины работа проходит прекрасно, как только она приходит на тренировку. Когда она приходит на занятия, у нее всё идет хорошо. Даже удивительно смотреть на то, что у нее может получаться с недостаточным, на мой взгляд, тренировочным временем.
— А недостаточное — это сколько? Если в часах в неделю?
— Это меньше, чем она же тренировалась в олимпийский сезон.
— У вас нет обиды, что эти идеи для постановок на этот сезон не видит публика? Речь про Алину и Алену.
— Если говорить об Алине, то будем ждать, что еще сказать. Надеюсь, она покажет их на соревнованиях. Если нет, мы увидим их в шоу в любом случае. Я надеюсь, ничего не пропадет.
— Но все зависит от нее?
— Конечно. Можно сколько угодно читать прекраснейшие комментарии, что мы сливаем спортсменов, но я просто не могу себе представить тренера, который будет так делать. Что касается Алины, она сама прекрасно знает — мы всегда за то, чтобы она продолжала кататься, всегда ее ждем. И когда она приходит, мы с ней работаем, обсуждаем все технические и хореографические моменты. Не знаю, зачем здесь давить и требовать, как это делают ее фанаты. Человек уже в осознанном возрасте и
— Расписок и уговоров уже не будет, как перед чемпионатом мира?
— Это была разовая… веселая акция. (смеется).
— Алина действительно хотела выступать на контрольных прокатах и была в хорошей форме?
— Если бы она не дала изначально согласие на участие, то ее не было бы на афишах. Конечно, мы собирались и готовились к прокатам.
— Вы остаетесь в Сызрани?
— Да, с Софьей Акатьевой и Всеволодом Князевым. Девочки едут в Москву, будут тренироваться.
— С Сергеем Дудаковым?
— С Этери Георгиевной тренироваться, конечно!
— А едут с кем?
— С родителями.
— По контенту Софья сейчас сильнейшая фигуристка в группе?
— В короткой программе у нее сильнейшая база. Но это не значит, что она сильнейшая в группе. По заявке — да. Но по оценке у нее еще очень много работы для получения таких же баллов, как у Ани и Камилы.
— Не могу не спросить про еще одну фигуристку — Алёну Косторную. Читали, что она сказала на контрольных прокатах, в том числе о ваших программах?
— Прямо точно я уже не вспомню, что она говорила. Но мне кажется, отчасти переход Жени очень четко показывает, что можно говорить что угодно, но время всё ставит на свои места.
— То есть вы не закрываете двери для Косторной и Трусовой?
— У нас двери на катке закрываются разве что в ночное время. Они всегда открыты.