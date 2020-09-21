Щербакова — об уходе Косторной и Трусовой: Группа все равно сильная, но не видеть работу конкурентов непривычно

Источник: Reuters

Обе девушки теперь занимаются в академии Евгения Плющенко.

— Чувствуешь, что тебе больше внимания теперь уделяют? Ответственности больше?

— Это, наверное, второстепенные факторы, на которые не стоит обращать внимание. Тренеры со мной занимаются те же, да и система осталась прежней. Изменения незначительные. Мне главное — делать свою работу хорошо.

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— Ты согласна с формулировкой «неформальный лидер “Хрустального”»?

— У нас огромная группа. Сейчас она еще немного изменилась. В таком состоянии я успела потренироваться всего пару дней, готовилась к соревнованиям. У меня был свой график. Вернусь сейчас и посмотрим, как будет дальше продолжаться подготовка. Думаю, это все не должно влиять на мою подготовку.

— Бывает, что не хватает, как раньше, турниров четверных, разных ультра-си?