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11:18 (мск), источник: Sport24

Щербакова — об уходе Косторной и Трусовой: Группа все равно сильная, но не видеть работу конкурентов непривычно

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об изменениях в статусе после ухода из группы Этери Тутберидзе своих конкуренток Алены Косторной и Александры Трусовой.

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Источник: Reuters

Обе девушки теперь занимаются в академии Евгения Плющенко.

— Чувствуешь, что тебе больше внимания теперь уделяют? Ответственности больше?

— Это, наверное, второстепенные факторы, на которые не стоит обращать внимание. Тренеры со мной занимаются те же, да и система осталась прежней. Изменения незначительные. Мне главное — делать свою работу хорошо.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Ты согласна с формулировкой «неформальный лидер “Хрустального”»?

— У нас огромная группа. Сейчас она еще немного изменилась. В таком состоянии я успела потренироваться всего пару дней, готовилась к соревнованиям. У меня был свой график. Вернусь сейчас и посмотрим, как будет дальше продолжаться подготовка. Думаю, это все не должно влиять на мою подготовку.

— Бывает, что не хватает, как раньше, турниров четверных, разных ультра-си?

— Группа все равно сильная. Камила Валиева прыгает четверной. Соня Акатьева тоже. Младшие тренируют четверные прыжки. Когда-то, возможно, не хватает прямых конкурентов, с которыми ты будешь соревноваться, но для этого у меня есть тренеры. Они всегда скажут, что ты недоработала. Когда ты не смотришь на работу других, это немного непривычно. Я всегда вижу работу конкурентов, а здесь нет такого. Тренеры помогают, подсказывают, — передает слова Щербаковой корреспондент Sport24 Костантин Лесик.

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