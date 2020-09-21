Результат фигуристки Ющенковой на этапе Кубка России аннулирован из-за гражданства Израиля

Источник: РИА "Новости"

Результат спортсменки аннулирован в связи с выступлением в прошлом сезоне за сборную Израиля, включая юниорский этап Гран-при во Франции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a2488374a88774277421" data-vnd="a2488374a88774277421" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a2488374a88774277421" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В связи с нарушением правил прохождения комиссии по допуску к участию в первом этапе Кубка России и выступлением в международных соревнованиях в сезоне-2019/20 за другую страну результат Виктории Ющенковой (Ленинградская область) аннулируется», — говорится в сообщении.