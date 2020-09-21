Результат фигуристки Ющенковой на этапе Кубка России аннулирован из-за гражданства Израиля
ТАСС, 21 сентября. Фигуристка Виктория Ющенкова, представлявшая на первом этапе Кубка России в Сызрани Ленинградскую область, дисквалифицирована
ТАСС, 21 сентября. Фигуристка Виктория Ющенкова, представлявшая на первом этапе Кубка России в Сызрани Ленинградскую область, дисквалифицирована
Результат спортсменки аннулирован в связи с выступлением в прошлом сезоне за сборную Израиля, включая юниорский этап
«В связи с нарушением правил прохождения комиссии по допуску к участию в первом этапе Кубка России и выступлением в международных соревнованиях в сезоне-2019/20 за другую страну результат Виктории Ющенковой (Ленинградская область) аннулируется», — говорится в сообщении.
Первый этап Кубка России прошел в Сызрани