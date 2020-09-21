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15:35 (мск), источник: ТАСС

Результат фигуристки Ющенковой на этапе Кубка России аннулирован из-за гражданства Израиля

ТАСС, 21 сентября. Фигуристка Виктория Ющенкова, представлявшая на первом этапе Кубка России в Сызрани Ленинградскую область, дисквалифицирована из-за выступления в прошлом сезоне под другим спортивным гражданством. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Источник: РИА "Новости"

Результат спортсменки аннулирован в связи с выступлением в прошлом сезоне за сборную Израиля, включая юниорский этап Гран-при во Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В связи с нарушением правил прохождения комиссии по допуску к участию в первом этапе Кубка России и выступлением в международных соревнованиях в сезоне-2019/20 за другую страну результат Виктории Ющенковой (Ленинградская область) аннулируется», — говорится в сообщении.

Первый этап Кубка России прошел в Сызрани 18—20 сентября. В соревнованиях в женском одиночном катании Ющенкова заняла предпоследнее, девятое место.

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