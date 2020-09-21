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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанаты увидели тренировку Косторной у Плющенко и восхитились прогрессом

Российская фигуристка Алена Косторная, перешедшая в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе, восхитила фанатов фрагментом своей тренировки. Соответствующий пост доступен в Instagram-аккаунте академии.

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10
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На ролике видно, как фигуристка исполняет вращение в новой для себя позиции. Фанаты, которые увидели занятие, заметили прогресс спортсменки. «Растяжка стала лучше за такой короткий срок, удивительно», «Не зря Аленка перешла», «Мне кажется, или Алена выглядит похудевшей?» — написали они в комментариях.

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15 сентября хореограф Илья Авербух оценил форму Косторной после ухода от Тутберидзе. Он посчитал, что на контрольных прокатах фигуристка предстала в «сыром виде», не сумев показать ни хореографию, ни качественные прыжки.

О переходе Косторной в академию Плющенко стало известно 31 июля. Под руководством Тутберидзе она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020.

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