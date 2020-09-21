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16:23 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА с 2017 года семь раз проверило на допинг фигуристку Сотскову

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января 2017 года по июль 2020-го семь раз тестировало фигуристку Марию Сотскову, которая в настоящее время подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

17 сентября ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал завершившую карьеру Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Также, согласно информации тех же источников, в одной из допинг-проб спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.

Согласно имеющимся документам, последний раз Сотскова, входившая на тот момент в расширенный пул тестирования, проходила проверку у инспекторов Российского антидопингового агентства в марте 2020 года. В 2017 году эту спортсменку тестировало РУСАДА три раза, в 2018-м — два, в 2019-м — один.

Самым тестируемым РУСАДА фигуристом с 2017 года является Иван Букин (14), 11 раз проверяли Александру Степанову (11). По девять раз за этот период тестировали Александра Самарина, Елизавету Туктамышеву и Тиффани Загорски.

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