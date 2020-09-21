РУСАДА с 2017 года семь раз проверило на допинг фигуристку Сотскову

Источник: РИА "Новости"

17 сентября ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал завершившую карьеру Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Также, согласно информации тех же источников, в одной из допинг-проб спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.

Согласно имеющимся документам, последний раз Сотскова, входившая на тот момент в расширенный пул тестирования, проходила проверку у инспекторов Российского антидопингового агентства в марте 2020 года. В 2017 году эту спортсменку тестировало РУСАДА три раза, в 2018-м — два, в 2019-м — один.