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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Авербух сравнил Щербакову с Медведевой

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух сравнил россиянок Анну Щербакову и Евгению Медведеву. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Источник: РИА "Новости"

По словам специалиста, Щербакова самодостаточна, а ее образ всегда получается немного лирическим. При этом он не заметил у нее никакой схожести с Медведевой. Спортсмен также высказался относительно высоких оценок судей на первом этапе Кубка России. Он отметил, что на внутренних соревнованиях рефери всегда более лояльны к фигуристам.

20 сентября Щербакова выиграла этап Кубка России в Сызрани. Медведева не принимала участия в соревнованиях.

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Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания

Щербакова — двукратная чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы-2020. Она стала первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях. Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.

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