Авербух сравнил Щербакову с Медведевой

По словам специалиста, Щербакова самодостаточна, а ее образ всегда получается немного лирическим. При этом он не заметил у нее никакой схожести с Медведевой. Спортсмен также высказался относительно высоких оценок судей на первом этапе Кубка России. Он отметил, что на внутренних соревнованиях рефери всегда более лояльны к фигуристам.