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20:52 (мск), источник: ТАСС

Загитова считает, что справляется с ролью ведущей шоу «Ледниковый период»

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова считает, что у нее получается выступать в роли ведущей шоу «Ледниковый период». Комментарий Загитовой приводится в релизе дирекции общественных связей Первого канала, который предоставлен ТАСС.

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Новый телесезон шоу «Ледниковый период» стартует 3 октября. Соведущим Загитовой станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Я рада участвовать в таком грандиозном проекте, как “Ледниковый период”. Для меня большая честь, что меня позвали ведущей. Это интересный новый опыт для меня. Большое спасибо Илье Авербуху, что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь», — сказала Загитова.

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«Появление шоу именно сейчас очень кстати, — отметил продюсер проекта Илья Авербух. — Из-за пандемии спортсмены вынужденно пропускают этапы Гран-При, ощущается голод по фигурному катанию. “Ледниковый период” дает возможность фигуристам, завершившим карьеру, продолжить, продлить катание».

В новом сезоне пары будут выглядеть следующим образом: Ольга Бузова/Дмитрий Соловьев, Регина Тодоренко/Роман Костомаров, Елена Ильиных/Влад Топалов, Надежда Михалкова/ Максим Маринин, Ирина Пегова/Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко/Владимир Маркони, Мария Луговая/Повилас Ванагас, Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко, Ольга Кузьмина/ Александр Энберт, Татьяна Волосожар/Евгений Пронин, Екатерина Боброва/Влад Соколовский, Ольга Паутова/Максим Шабалин, Оксана Домнина/Вольфганг Черни, Мария Петрова/ Дмитрий Сычев.

В первом выпуске в жюри будут находиться Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Алексей Мишин и Сергей Лазарев.

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