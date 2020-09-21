Загитова считает, что справляется с ролью ведущей шоу «Ледниковый период»

«Я рада участвовать в таком грандиозном проекте, как “Ледниковый период”. Для меня большая честь, что меня позвали ведущей. Это интересный новый опыт для меня. Большое спасибо Илье Авербуху, что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь», — сказала Загитова.