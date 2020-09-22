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16:43 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Елена Радионова завершила карьеру

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова завершила спортивную карьеру. Об этом 21-летняя спортсменка сообщила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Я завершаю карьеру. Все очень честно и искренне написано в моем посте в Instagram. Пришло время, когда я могу об этом заявить обдуманно, без спешки, открыто. Уйти не на полуслове. Это заявление я делаю по большей части для своих поклонников», — сказала Радионова.

Фигуристка не стала рассказывать о дальнейших планах. «Планы есть, с ними я определилась. Но пока еще не готова об этом рассказать», — отметила она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последним стартом для фигуристки стал этап Кубка России в Йошкар-Оле в октябре 2018 года.

Помимо бронзы чемпионата мира — 2015, в активе Радионовой две золотые медали чемпионатов мира среди юниоров (2013, 2014), победа на чемпионате России (2015), две серебряные медали европейских первенств (2015, 2016), серебро (2015) и бронза (2016) финалов серии Гран-при.

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