«Алина — не крепостная. Надеюсь, наша переписка попала в чужие руки не под дулом пистолета». Рудковская отреагировала на пост команды Тутберидзе
Известный продюсер дала комментарий «СЭ».
Известный продюсер дала комментарий «СЭ».
Известный продюсер Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала пост команды Этери Тутберидзе в Instagram, в котором говорится о «переманивании» фигуристки Алины Загитовой в академию Плющенко. К посту в «сторис» прикреплен скрин с перепиской Рудковской и Загитовой, в котором говорится об открытии в ноябре катка академии и о том, что Алину «ждут». Фотография подписана фразой «никто никого не переманивает?».
Как рассказала Рудковская «СЭ», переписка подлинная, но вырвана из контекста. Приводим яркий монолог Яны без купюр.
— Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся. Алина, например, задавала вопросы и просила дать советы по японским оздоровительным методикам, которые я рекламирую. Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном.
Но сообщения вырваны из общего контекста. Я не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более
Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? Жизнь только на фигурном катании не заканчивается, по крайней мере у меня.
У меня есть своя версия всех переписок, но я публиковать ее точно никогда и нигде не буду, так как я законопослушный гражданин. Досадно, что есть такие безграмотные граждане, для которых законы не писаны. Надеюсь, статью 138 Уголовного Кодекса РФ штабу их юристы разъяснят. В перерывах между их тренировками.
Если ее штаб предложит Саше Плющенко покататься в шоу, которое она организует, выйдет с таким предложением — я с удовольствием соглашусь! Как мы знаем по Жене Медведевой, все невозможное возможно. Если ее штаб предложит интересный рекламный контракт моему сыну — я дам хорошие проценты. Я открыта! Не в курсе, кого там в команде штормит сильнее всех. Но надо уже всем расслабиться и жить мирно. Тренировать, а не интриговать.
Вы же тренируете спортсменов, которые выступают за Россию, а не за штабы и академии, в конце концов! Хотя я понимаю, насколько градус растет. Но мне уже не интересно играть в