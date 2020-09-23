«Алина — не крепостная. Надеюсь, наша переписка попала в чужие руки не под дулом пистолета». Рудковская отреагировала на пост команды Тутберидзе

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Известный продюсер Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала пост команды Этери Тутберидзе в Instagram, в котором говорится о «переманивании» фигуристки Алины Загитовой в академию Плющенко. К посту в «сторис» прикреплен скрин с перепиской Рудковской и Загитовой, в котором говорится об открытии в ноябре катка академии и о том, что Алину «ждут». Фотография подписана фразой «никто никого не переманивает?».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bcd89dc5037c9d3a7f28" data-vnd="bcd89dc5037c9d3a7f28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bcd89dc5037c9d3a7f28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказала Рудковская «СЭ», переписка подлинная, но вырвана из контекста. Приводим яркий монолог Яны без купюр.

— Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся. Алина, например, задавала вопросы и просила дать советы по японским оздоровительным методикам, которые я рекламирую. Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном.

Но сообщения вырваны из общего контекста. Я не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти. Мы это не афишировали! Тогда она была несовершеннолетняя. Сейчас мне передали информацию, что Алина узнаёт, какая атмосфера у нас в академии. Возможно, ей было бы интересно с нами посотрудничать в каких-то наших шоу не только в России, но и за рубежом. А нам — с ней. Я написала: если мы нужны, мы открыты.

Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? Жизнь только на фигурном катании не заканчивается, по крайней мере у меня.

У меня есть своя версия всех переписок, но я публиковать ее точно никогда и нигде не буду, так как я законопослушный гражданин. Досадно, что есть такие безграмотные граждане, для которых законы не писаны. Надеюсь, статью 138 Уголовного Кодекса РФ штабу их юристы разъяснят. В перерывах между их тренировками.

Если ее штаб предложит Саше Плющенко покататься в шоу, которое она организует, выйдет с таким предложением — я с удовольствием соглашусь! Как мы знаем по Жене Медведевой, все невозможное возможно. Если ее штаб предложит интересный рекламный контракт моему сыну — я дам хорошие проценты. Я открыта! Не в курсе, кого там в команде штормит сильнее всех. Но надо уже всем расслабиться и жить мирно. Тренировать, а не интриговать.