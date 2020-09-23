Плющенко жестко отреагировал на публикацию переписки Рудковской и Загитовой

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?!» — написал Плющенко.

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Ранее 23 сентября Рудковская отреагировала на публикацию ее переписки с Загитовой и напомнила штабу Тутберидзе о существовании уголовной ответственности. Она заметила, что у нее есть своя версия переписок, но она не собирается ничего публиковать.

Переписка Рудковской и Загитовой была опубликована командой Тутберидзе в Instagram 22 сентября. В сообщении продюсер рассказывает об открытии новых ледовых школ Плющенко и привлечении иностранных тренеров.