Бестемьянова — о переходе Загитовой к Плющенко: Бред сивой кобылы. Алина уже закончила со спортом

«О чем идет речь? О том, что Загитова переходит к Плющенко и еще раз становится олимпийской чемпионкой? Это же из области фантастики! Это бред сивой кобылы! Загитова закончила в большом спорте. Возможно, она не сказала об этом громко, но это нам всем понятно! И что теперь Алине должны дать Рудуовская и Плющенко? Возможно, новые рекламные проекты. Но это не мешает Алине остаться с Тутберидзе в хороших отношениях. О чем речь? Из мухи слона делают! Загитова не будет больше выступать в большом спорте, это всем понятно. Сегодня Рудковская может переговариваться с Загитовой о чем угодно, но не о тренировочном процессе. И почему Загитова отвечает: “Я с Этери Георгиевной”? Тутберидзе дает ей рекламные контракты? И если это так, то да, имеет смысл. А если нет, о чем разговор? Конечно, это пиар-компания! Не знаю, с чьей стороны, но, скорее всего, со стороны Рудковской. Флаг ей в руки! Что вы все ведетесь на это. Она подогревает эту тему специально. Подумаешь, она написала два сообщения Загитовой и получила “нет”. И что теперь? Еще раз, это пиар-компания, которая ничего не дает ни спорту, ни каким-то спортивным перспективам», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.