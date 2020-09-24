Роднина считает, что Тутберидзе стоит искать причину ухода фигуристов в себе

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В минувшее межсезонье от Тутберидзе ушли чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе Вероника Жилина. Спортсменки теперь занимаются в академии Евгения Плющенко.

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«Значит, ей [Тутберидзе] надо задавать вопрос себе, — сказала Роднина. — Меня так тренер учил — если у тебя ошибка, ищи ее у себя, а уже потом — кто на нее влияет».

При этом Роднина отметила, что не видит проблемы в переходах фигуристов. «Для переходов из школы в школу у нас есть определенные правила — трансферное окно, — добавила Роднина. — С другой стороны, в какой группе я тренируюсь, никакого значения не имеет. Раздута мышка в слона на месте, где вообще нет проблемы».