Роднина считает, что Тутберидзе стоит искать причину ухода фигуристов в себе

В минувшее межсезонье от Тутберидзе ушли чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе Вероника Жилина. Спортсменки теперь занимаются в академии Евгения Плющенко.
«Значит, ей [Тутберидзе] надо задавать вопрос себе, — сказала Роднина. — Меня так тренер учил — если у тебя ошибка, ищи ее у себя, а уже потом — кто на нее влияет».
При этом Роднина отметила, что не видит проблемы в переходах фигуристов. «Для переходов из школы в школу у нас есть определенные правила — трансферное окно, — добавила Роднина. — С другой стороны, в какой группе я тренируюсь, никакого значения не имеет. Раздута мышка в слона на месте, где вообще нет проблемы».
В сентябре ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщил о возвращении в группу Тутберидзе двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой. Позднее тренер и фигуристка подтвердили эту информацию.