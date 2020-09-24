«Куплю себе много оружия, машины и дом». 7-летний сын Плющенко и Рудковской зарабатывает 12 млн рублей в год

«У меня нет сейфа, но есть шкафчик. Есть свой кошелек. Я сам туда складываю деньги, конечно. Еще есть счет во Франции. Что потом сделаю с деньгами, которые сейчас заработал? Куплю себе много оружия, машины, дом. Зачем мне оружие? Я же спецназер! Пойду в спецназ. Отлынивать от армии не буду», — сказал юный фигурист в новом выпуске «Алена, блин!» на ютуб-канале Super.

«За прошлый год сумма его контрактов составила 12 млн рублей. Мы это не скрываем, платим все налоги. У него очень много нашивок — это спонсоры, которые поддерживают его. С его денег, которые он зарабатывает на рекламе, мы оплачиваем нянь, охранников, водителей. Одежду ему практически всю дарят, присылают. На квартиру и машину он уже давно заработал. У нас есть счет во Франции. Во Франции родители до 18 лет не имеют права воспользоваться счетом. Все деньги за иностранные съемки и за участие в иностранных шоу, а он выступает по всему миру, идут туда», — рассказала жена Плющенко.