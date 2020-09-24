Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Арарат-Армения
Целе
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
Витязь
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Трактор
10
Футбол. Еврокубки
18:30
КуПС
Судува
Футбол. Еврокубки
19:00
Виктория Пл
Сеннерйюск
Футбол. Еврокубки
19:00
Фехервар
Реймс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Амур
Футбол. Еврокубки
19:30
Ростов
Маккаби Хайфа
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Северсталь
Футбол. Еврокубки
20:00
Мура
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Б-36
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Локомотива
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Аланьяспор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:00
Флориана
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Мотеруэлл
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Войводина
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
21:00
АПОЭЛ
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Пяст
Футбол. Еврокубки
21:00
Гранада
Локомотив Тб
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
21:15
Вольфсбург
Десна
Футбол. Еврокубки
21:30
Милан
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
ДАК
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
21:30
Санкт-Галлен
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:30
Легия
Дрита
Футбол. Еврокубки
21:45
Риека
Колос К
Футбол. Еврокубки
22:00
Виллем II
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Абердин
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
17:33 (мск), источник: Sport24

«Куплю себе много оружия, машины и дом». 7-летний сын Плющенко и Рудковской зарабатывает 12 млн рублей в год

7-летний фигурист Александр Плющенко, который является сыном двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и известного продюсера Яны Рудковской, рассказал, на что он потратит заработанные деньги.

Наверх
Источник: instagram.com/gnomgnomych

«У меня нет сейфа, но есть шкафчик. Есть свой кошелек. Я сам туда складываю деньги, конечно. Еще есть счет во Франции. Что потом сделаю с деньгами, которые сейчас заработал? Куплю себе много оружия, машины, дом. Зачем мне оружие? Я же спецназер! Пойду в спецназ. Отлынивать от армии не буду», — сказал юный фигурист в новом выпуске «Алена, блин!» на ютуб-канале Super.

Рудковская уточнила, что за прошлый год ее 7-летний сын заработал 12 млн рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«За прошлый год сумма его контрактов составила 12 млн рублей. Мы это не скрываем, платим все налоги. У него очень много нашивок — это спонсоры, которые поддерживают его. С его денег, которые он зарабатывает на рекламе, мы оплачиваем нянь, охранников, водителей. Одежду ему практически всю дарят, присылают. На квартиру и машину он уже давно заработал. У нас есть счет во Франции. Во Франции родители до 18 лет не имеют права воспользоваться счетом. Все деньги за иностранные съемки и за участие в иностранных шоу, а он выступает по всему миру, идут туда», — рассказала жена Плющенко.

Читайте также
 «Когда я раздеваюсь на пляже, все говорят: «Какая у тебя фигура!»
Горячие жены и подруги русских финалистов Кубка Стэнли: фото
Губерниев высказался о решении CAS по российским биатлонисткам
Набравший форму Макгрегор впечатлил фанатов
Игры сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей
Российская биатлонистка Глазырина временно отстранена за допинг
Кержаков стал главным тренером клуба ФНЛ
Майк Тайсон заявил о готовности провести бой с Энтони Джошуа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь