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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Адвокат оценил вероятность заведения дела на команду Тутберидзе за публикацию переписки

Адвокат Андрей Князев прокомментировал возможное судебное разбирательство, которое может грозить команде Тутберидзе за распространение личной переписки Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко Яны Рудковской.

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Источник: РИА "Новости"

«Почему я не могу опубликовать свою переписку? Это же мне пишут. В чём здесь тайна письма? Если Загитова сама дала эту переписку. Там кроме слов Рудковской, есть ответ Загитовой.

Конечно, если бы в начале было написано: «Не разглашай, никому не говори, я запрещаю». Тогда, наверное, можно было бы о чём-то говорить. А так, если мне Рудковская написала бы, я бы тоже кому-то похвастался. А уж подвести под статью… Эта статья вообще мёртвая, по ней и так дела не возбуждаются, — сообщил Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Накануне в «сториз» страницы команды Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко о том, что он никого не переманивает. Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.

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