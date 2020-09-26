Адвокат оценил вероятность заведения дела на команду Тутберидзе за публикацию переписки

Источник: РИА "Новости"

«Почему я не могу опубликовать свою переписку? Это же мне пишут. В чём здесь тайна письма? Если Загитова сама дала эту переписку. Там кроме слов Рудковской, есть ответ Загитовой.

Конечно, если бы в начале было написано: «Не разглашай, никому не говори, я запрещаю». Тогда, наверное, можно было бы о чём-то говорить. А так, если мне Рудковская написала бы, я бы тоже кому-то похвастался. А уж подвести под статью… Эта статья вообще мёртвая, по ней и так дела не возбуждаются, — сообщил Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.