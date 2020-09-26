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14:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коляда проиграл контрольные прокаты в Петербурге, Туктамышева снялась с произвольной программы из-за недомогания

В Санкт-Петербурге прошли новые контрольные прокаты сборной города, имеющие статус отбора на этапы Кубка России.

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Источник: Спорт-Экспресс

У мужчин выиграл Андрей Мозалев (279,85), второе место занял Евгений Семененко (273,15). Михаил Коляда, оставивший самое яркое впечатление на прокатах сборной России, стал лишь третьим (257,45), допустив в произвольной программе падение, «бабочку» и степ-аут. Короткую Михаил откатал почти идеально чисто.

У женщин выиграла Станислава Константинова, за месяц восстановившая тройные прыжки. Еще в августе на прошлых прокатах Константинова была бы одной из последних (официальные баллы не ставились). На нынешних прокатах было даже официальное награждение, которое проводил президент местной федерации Сергей Чопозов.

Полностью результаты у женщин выглядят так:

1. Станислава Константинова — 193,78.

2. Софья Самодурова — 188,56.

3. Елизавета Нугуманова — 158,97.

4. Анастасия Гулякова — 147,88.

5. Арина Андреева — 142,03.

6. Алиса Будзько — 127,78.

Елизавета Туктамышева шла второй после короткой программы с результатом 65,52 балла, но снялась прямо перед произвольной из-за недомогания. Серьезных травм нет, сейчас с фигуристкой всё хорошо. (Дмитрий Кузнецов).

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