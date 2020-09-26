«Идеал женского катания». Почему фигуристка Радионова решила закончить со спортом
Талантливая спортсменка выигрывала у Медведевой и Липницкой, дважды становилась лучшей в мире, но великий чемпионкой так и не стала.
Талантливая спортсменка выигрывала у Медведевой и Липницкой, дважды становилась лучшей в мире, но великий чемпионкой так и не стала.
Если бы Елена Радионова родилась буквально на полгода раньше, то, может быть, на Играх в Сочи в 2014 году весь мир восторгался бы её победой, а не успехами Липницкой или Сотниковой.
По чистому таланту мало кто мог сравниться с Радионовой, ей прочили золото чемпионатов мира и Олимпиад, но великой чемпионкой Елена так и не стала. И в 21 год официально объявила о завершении спортивной карьеры, которая фактически закончилась двумя годами ранее.
На молодёжных турнирах Радионова неоднократно обыгрывала будущих чемпионок: и Юлию Липницкую, и Евгению Медведеву. Липницкую Елена побеждала потом и на взрослом уровне на этапе
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Причём на Евро разыгралась драма. Радионова лидировала после короткой программы и классно исполнила произвольную, радостно отправляя поцелуи на камеру в комнате ожидания. А потом на лёд вышла Туктамышева, выдала один из лучших прокатов в жизни и вырвала золото!
На чемпионате мира того же года в Шанхае Елена настраивалась на достойный ответ подруге по команде, хотела выиграть
Для успеха на Олимпиаде Радионова немного не вписалась в нужное поколение. Она была слишком юной для участия в сочинской Олимпиаде, а потом была вынуждена бороться уже с Медведевой. Радионова ещё несколько сезонов провела на хорошем уровне, а в 2017 году перешла к Елене Буяновой в надежде отобраться на Олимпиаду. Но ничего не получалось.
«Мешало здоровье. Гормональный сбой, с которым я не могла справиться. Меня мало кто понимал. Я очень сильно поправилась. Жёсткая диета не помогла бы, я была в состоянии, которым нельзя было управлять, а можно было только переждать его. Организму необходимо было время, чтобы нормализовать свою работу. Я настолько себя измотала, что после ни разу не пожалела, что бросила фигурное катание. Так мне всё это надоело.
Она уже тогда понимала, что это конец карьеры. Тем не менее, Радионова вышла на контрольные прокаты в сентябре 2018 года, хотя было очевидно, что она находится не в форме.
За последние два года о Радионовой было мало слышно, а самая яркая новостью о ней была не связана со спортом. Елена начала встречаться с футболистом московского ЦСКА Константином Кучаевым.
И
«Замечательная фигуристка, талантливая, и для меня она — идеал женского одиночного катания! Она очень тонко чувствует музыку, поэтому я очень рада, что она с нами в ЦСКА в качестве постановщика программ. У неё это хорошо получается. Я хотела бы, чтобы она продолжала в этом направлении развиваться, я знаю, что у неё это точно получится, и её талант постановщика поможет раскрыть многих спортсменов».
Александр Говоров