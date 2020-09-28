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28 сентября, источник: ТАСС

Второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве пройдет со зрителями

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский этап Кубка России по фигурному катанию в октябре пройдет в присутствии зрителей, однако количество мест будет серьезно ограничено. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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Источник: Reuters

Второй этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября. На турнире ожидается выступление Евгении Медведевой, Александры Трусовой, Александра Самарина, Артура Даниеляна, пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов, танцевального дуэта Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

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«Московский этап Кубка России пройдет в присутствии зрителей, продажа билетов начнется, скорее всего, завтра, в крайнем случае в среду, — сообщил Коган. — Количество мест в “Мегаспорте” на этот раз будет серьезно ограничено — зрителей будет меньше, чем на сентябрьских контрольных прокатах, и болельщики будут допущены на трибуны с соблюдением всех санитарных норм. Зрители будут допущены только на соревнования взрослых в субботу и воскресенье».

Победителями первого этапа Кубка России, который проходил в Сызрани, стали Анна Щербакова, Артем Ковалев, пара Юлия Артемьева / Михаил Назарычев и танцевальный дуэт Елизавета Худайбериева / Егор Базин.

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