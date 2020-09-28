Второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве пройдет со зрителями

«Московский этап Кубка России пройдет в присутствии зрителей, продажа билетов начнется, скорее всего, завтра, в крайнем случае в среду, — сообщил Коган. — Количество мест в “Мегаспорте” на этот раз будет серьезно ограничено — зрителей будет меньше, чем на сентябрьских контрольных прокатах, и болельщики будут допущены на трибуны с соблюдением всех санитарных норм. Зрители будут допущены только на соревнования взрослых в субботу и воскресенье».