Второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве пройдет со зрителями

Второй этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября. На турнире ожидается выступление Евгении Медведевой, Александры Трусовой, Александра Самарина, Артура Даниеляна, пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов, танцевального дуэта Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
«Московский этап Кубка России пройдет в присутствии зрителей, продажа билетов начнется, скорее всего, завтра, в крайнем случае в среду, — сообщил Коган. — Количество мест в “Мегаспорте” на этот раз будет серьезно ограничено — зрителей будет меньше, чем на сентябрьских контрольных прокатах, и болельщики будут допущены на трибуны с соблюдением всех санитарных норм. Зрители будут допущены только на соревнования взрослых в субботу и воскресенье».
Победителями первого этапа Кубка России, который проходил в Сызрани, стали Анна Щербакова, Артем Ковалев, пара Юлия Артемьева / Михаил Назарычев и танцевальный дуэт Елизавета Худайбериева / Егор Базин.