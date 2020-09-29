Плющенко осудил публикацию личной переписки фигуристки Загитовой и Рудковской

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На прошлой неделе команда тренера Этери Тутберидзе, у которой занимается Загитова, опубликовала фрагмент ее переписки с Рудковской, в которой последняя приглашала фигуристку в академию Плющенко.

«Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно, — сказал Плющенко. — Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или нет. Еще раз хочу сказать — надо заниматься делами».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2411587ec7cd7da1380c" data-vnd="2411587ec7cd7da1380c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2411587ec7cd7da1380c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Специалист предостерег оппонентов от ведения с ним информационной войны. «Я всегда говорил, что ни на кого не нападаю, только защищаюсь, — сказал Плющенко. — Если мы возьмем все мои интервью, они будут только в виде защиты и контрвыпадов. Не надо меня трогать — переписки какие-то, еще что-то, информации у меня много».

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Плющенко подчеркнул, что не использует финансовый ресурс для переманивания спортсменов. «Я никого не переманивал и не переманиваю, нет у меня этой привычки, — сказал он. — Просто люди хватаются за то, что я когда-то сказал, что будут сенсации, и если бы у меня было желание, я переманил бы с помощью финансов, но у меня такого желания нет. Есть желающие кататься — пожалуйста, мои двери всегда открыты».