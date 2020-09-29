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14:24 (мск), источник: ТАСС

Плющенко осудил публикацию личной переписки фигуристки Загитовой и Рудковской

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко критически высказался о публикации личной переписки его жены Яны Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Об этом он сообщил журналистам.

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На прошлой неделе команда тренера Этери Тутберидзе, у которой занимается Загитова, опубликовала фрагмент ее переписки с Рудковской, в которой последняя приглашала фигуристку в академию Плющенко.


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Спорт-Экспресс

«Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно, — сказал Плющенко. — Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или нет. Еще раз хочу сказать — надо заниматься делами».

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Специалист предостерег оппонентов от ведения с ним информационной войны. «Я всегда говорил, что ни на кого не нападаю, только защищаюсь, — сказал Плющенко. — Если мы возьмем все мои интервью, они будут только в виде защиты и контрвыпадов. Не надо меня трогать — переписки какие-то, еще что-то, информации у меня много».

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Плющенко подчеркнул, что не использует финансовый ресурс для переманивания спортсменов. «Я никого не переманивал и не переманиваю, нет у меня этой привычки, — сказал он. — Просто люди хватаются за то, что я когда-то сказал, что будут сенсации, и если бы у меня было желание, я переманил бы с помощью финансов, но у меня такого желания нет. Есть желающие кататься — пожалуйста, мои двери всегда открыты».

В межсезонье от Тутберидзе к Плющенко перешли чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. «У них все отлично, после награждения (во вторник прошел турнир в честь 50-летия школы “Самбо-70”, победу в первом юношеском разряде одержал сын Плющенко Александр. — прим. ТАСС) мы шмелем летим на базу продолжать тренировки. Сейчас главное — чтобы не закрыли Москву, потому что есть информация, что с 5-го числа закрывается город. Вот этого не хотелось бы, потому что у всех спортсменов работы очень много, все пашут, планы у нас серьезные — побеждать всех», — заключил Плющенко.

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