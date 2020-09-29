Плющенко не исключил перехода фигуристки Кихиры в его группу

Источник: РИА "Новости"

В межсезонье академию Плющенко пополнили чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и тренеры Сергей Розанов и Елена Ильиных.

«Я не исключаю вообще ничего в этой жизни, — сказал Плющенко. — И переход Кихиры, равно как и переходы других спортсменов. Они состоятся, сейчас просто пандемия, сложно приехать из-за границы. Запросов очень много из разных стран, сейчас пока сложности».

«Все может быть, — добавил специалист. — Я это пока не комментирую, но не исключаю. Переходы будут. Большие переходы».