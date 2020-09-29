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14:28 (мск), источник: ТАСС

Плющенко не исключил перехода фигуристки Кихиры в его группу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не исключил, что победительница финала Гран-при, двукратная чемпионка Турнира четырех континентов японская фигуристка Рика Кихира перейдет в его тренерскую группу. Об этом он сообщил журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

В межсезонье академию Плющенко пополнили чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и тренеры Сергей Розанов и Елена Ильиных.

«Я не исключаю вообще ничего в этой жизни, — сказал Плющенко. — И переход Кихиры, равно как и переходы других спортсменов. Они состоятся, сейчас просто пандемия, сложно приехать из-за границы. Запросов очень много из разных стран, сейчас пока сложности».

«Все может быть, — добавил специалист. — Я это пока не комментирую, но не исключаю. Переходы будут. Большие переходы».

Нынешним тренером 18-летней Кихиры является японка Миэ Хамада. Фигуристка исполняет на соревнованиях тройной аксель, также на тренировках она прыгала четверные сальхов и тулуп.

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