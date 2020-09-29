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14:41 (мск), источник: ТАСС

Плющенко: Скандальные ситуации идут на пользу популярности фигурного катания

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Различные скандальные ситуации помогают популяризировать фигурное катание. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее у Плющенко возник конфликт с тренером Этери Тутберидзе, ведущей занятия на принадлежащем «Самбо-70» катке «Хрустальный». Кроме того, критически в адрес Плющенко высказывался и глава центра Ренат Лайшев.

«Я думаю, что это на пользу, есть большой спрос, есть информационный повод, людей немножко встряхнули, — сказал Плющенко. — Я встречался с президентом [организации смешанных единоборств] Fight Nights Global Камилом Гаджиевым, и он мне сказал: “У вас уже стало как в смешанных единоборствах”. Я ответил — да, но не надо переходить на личности, как делают, например, некоторые руководители некоторого клуба. Если это поможет фигурному катанию, я только “за”».

«Вызвал бы я кого-нибудь на бой? Я никого не хочу вызывать, хочу делать свою работу. Еще раз повторю: мы никого не трогаем, мы делаем свою работу. Это главная позиция моя, моих специалистов и также моей супруги».

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