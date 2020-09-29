Плющенко: Скандальные ситуации идут на пользу популярности фигурного катания

«Я думаю, что это на пользу, есть большой спрос, есть информационный повод, людей немножко встряхнули, — сказал Плющенко. — Я встречался с президентом [организации смешанных единоборств] Fight Nights Global Камилом Гаджиевым, и он мне сказал: “У вас уже стало как в смешанных единоборствах”. Я ответил — да, но не надо переходить на личности, как делают, например, некоторые руководители некоторого клуба. Если это поможет фигурному катанию, я только “за”».