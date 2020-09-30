Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Родина
Енисей
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зенит Ир
Нижний Новгород
00
Хоккей. КХЛ
15:00
Сибирь
СКА
Футбол. Кубок России
16:00
Волга Ул
Велес
Футбол. Кубок России
16:00
Машук-КМВ
Динамо Бр
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Бл
Текстильщик
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто
Интер
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Специя
Футбол. Кубок России
19:00
Динамо Ставрополь
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец Н
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
20:00
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Уэска
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Краснодар
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:30
Эйбар
Эльче
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
11:59 (мск), источник: Sport24

«А где Алина?» Загитова встретилась с девушкой, сделавшей баннер-мем про фигуристку

Российская фигуристка Алина Загитова встретилась с девушкой, сделавшей баннер-мем про нее.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В декабре прошлого года Анастасия пришла на чемпионат России по фигурному катанию с баннером «А где Алина?» Напомним, что Загитова не принимала участие в турнире, так как незадолго до него объявила в эфире Первого канала, что приняла решение приостановить выступления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Баннер в итоге стал мемом и часто использовался спортивными сайтами в качестве иллюстрации новостей об отсутствии Загитовой на том или ином турнире или мероприятии. Он также стал популярным и в соцсетях.

С этим баннером Анастасия пришла и на контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые состоялись 12—13 сентября в Москве на арене «Мегаспорт». Загитова 9 сентября объявила, что приняла решение не участвовать в контрольных прокатах из-за работы в качестве ведущей «Ледникового периода».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне Анастасия сумела встретиться с Загитовой и выложила совместную фотографию в инстаграме с подписью «Я ЕЕ НАШЛА. Спасибо» и хэштегами #агдеАлина, #авотона, #АлинаЗагитова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анастасия не уточнила, где именно был сделан снимок. Вероятно, ей удалось сфотографироваться с Загитовой после съемок фигуристки для шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

 «Девочка созрела. Настоящее женское тело!» Загитова показала себя в новом платье и восхитила фанатов
Ушедшая в порно фигуристка исполнила соблазнительный танец: ВИДЕО
«Спартак» vs Дзюба: как остановить топ-форварда «Зенита»?
«Краснодар» сыграет с ПАОКом за место в групповом этапе ЛЧ
Сын Плющенко обыгрывает фигуристов старше себя. Он реально крут?
Как строилась чемпионская «Тампа» с 4 российскими хоккеистами
Загитова показала пикантное видео из гримерки
Игрок «Тоттенхэма» во время матча с «Челси» убежал в туалет
Сложный выезд «Краснодара» и другие: Топ-5 ставок дня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь