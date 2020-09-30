«А где Алина?» Загитова встретилась с девушкой, сделавшей баннер-мем про фигуристку
Российская фигуристка Алина Загитова встретилась с девушкой, сделавшей
Российская фигуристка Алина Загитова встретилась с девушкой, сделавшей
В декабре прошлого года Анастасия пришла на чемпионат России по фигурному катанию с баннером «А где Алина?» Напомним, что Загитова не принимала участие в турнире, так как незадолго до него объявила в эфире Первого канала, что приняла решение приостановить выступления.
Баннер в итоге стал мемом и часто использовался спортивными сайтами в качестве иллюстрации новостей об отсутствии Загитовой на том или ином турнире или мероприятии. Он также стал популярным и в соцсетях.
С этим баннером Анастасия пришла и на контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые состоялись
Накануне Анастасия сумела встретиться с Загитовой и выложила совместную фотографию в инстаграме с подписью «Я ЕЕ НАШЛА. Спасибо» и хэштегами #агдеАлина, #авотона, #АлинаЗагитова.
Анастасия не уточнила, где именно был сделан снимок. Вероятно, ей удалось сфотографироваться с Загитовой после съемок фигуристки для шоу «Ледниковый период» на Первом канале.