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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова показала пикантное видео из гримерки

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео, на котором готовится к съемкам шоу «Ледниковый период».

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На коротком ролике из гримерки, размещенном в Instagram-stories, фигуристка одета в комбинезон с шортами мини и верхом с глубоким вырезом.

Загитова в прошлом сезоне приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, состоявшегося в декабре 2019 года, но зимой возобновила активные тренировки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В межсезонье фигуристка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и стала ведущей телешоу «Ледниковый период».

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