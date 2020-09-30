Загитова показала пикантное видео из гримерки
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео, на котором готовится к съемкам шоу «Ледниковый период».
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео, на котором готовится к съемкам шоу «Ледниковый период».
На коротком ролике из гримерки, размещенном в
Загитова в прошлом сезоне приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, состоявшегося в декабре 2019 года, но зимой возобновила активные тренировки.
В межсезонье фигуристка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и стала ведущей телешоу «Ледниковый период».