Сын Плющенко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя. Гном Гномыч реально так крут?
Семилетний Саша побеждает благодаря возможностям родителей. Но так будет не всегда!
Семилетний Саша побеждает благодаря возможностям родителей. Но так будет не всегда!
Недавно директор «Самбо-70» Ренат Лайшев публично пристыдил Евгения Плющенко и обозвал его бездельником. А через несколько дней двукратный олимпийский чемпион как ни в чём не бывало посетил праздничные мероприятия в честь 50-летия легендарной школы. На самом деле, у Евгения просто не было выбора, ведь в юбилейном турнире принял участие его семилетний сын Александр.
Вместе с папой у бортика за Гном Гномыча переживали мама, продюсер Яна Рудковская, и тренер академии «Ангелы Плющенко» Сергей Розанов. Юный фигурист свою мощную группу поддержки не подвёл и одержал уверенную победу. Даже с травмой и падением Саша опередил фигуристов значительно старше себя. Неужели сын Плющенко и Рудковской реально настолько крут?
Или с такими возможностями, как у его родителей, чемпионом мог стать любой?
Стараниями Плющенко и Рудковской к их сыну с самого рождения было приковано огромное внимание. В полтора года он уже снимался в рекламе и имел собственный «инстаграм», где фиксировался едва ли не каждый его шаг. Постепенно Гном Гномыч превратился в суперузнаваемого персонажа. Правда, популярность ему принесла привычка родителей выставлять ребёнка на всеобщее обозрение и связанные с этим скандалы.
При этом Саша с раннего детства стоит на коньках и не устаёт повторять, что хочет выступить на пяти Олимпийских играх. Соревнования семилетних фигуристов априори мало кому интересны, но Александр Плющенко ведёт себя как настоящая суперзвезда спорта и, по словам мамы, искренне считает, что популярен благодаря своему таланту и трудолюбию.
По интересному совпадению дебют Саши по первому юношескому разряду был запланирован на турнир в честь 50-летия школы «Самбо-70», с руководством и тренерами которой у его отца жёсткий конфликт. Оттуда в «Ангелы Плющенко» перешли Александра Трусова и Алёна Косторная. Там работает Этери Тутберидзе, обвинившая Евгения в переманивании учеников. В общем, вряд ли стоит объяснять, насколько Плющенко был заинтересован в победе сына на чужой территории.
И всё же сын Плющенко снова оказался на вершине пьедестала. Золото ему принёс неидеальный, но довольно уверенный прокат под музыку из «Пиратов Карибского моря». За спиной звёздного ребёнка остались четверо учеников «Самбо-70» из отделения «Конёк Чайковской», а ставший вторым Павел Орлов уступил победителю более четырёх баллов.
Поклонники поздравляют Сашу Плющенко с очередной победой и восхищаются его талантом, а некоторые даже называют вундеркиндом. Безусловно, недооценивать вклад ребёнка в собственные успехи не стоит, однако пока своим результатам Александр в большей степени обязан родителям — они создают ему все условия для прогресса и усиленно лепят из сына великого чемпиона.
Да, так можно сказать о каждом успешном
Саша послушно тренируется и опережает большинство сверстников по техническому оснащению, ему действительно нравится быть первым. Но так будет не всегда. Постепенно финансовые и административные возможности родителей отойдут на второй план, а на первый выйдут природная одарённость и трудолюбие.
И только тогда станет ясно, передался ли ему талант отца вместе со звёздной фамилией.
Алексей Адамов