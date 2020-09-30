Роднина: Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Муму фигурного катания меня не интересует
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему не будет смотреть шоу «Ледниковый период».
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему не будет смотреть шоу «Ледниковый период».
«Буду ли я смотреть “Ледниковый период” с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.
Напомним, что Алина Загитова и Алексей Ягудин стали ведущими «Ледникового периода».