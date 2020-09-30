Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вильярреал
Алавес
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Краснодар
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:30
Эйбар
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто
Интер
25
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Специя
02
Футбол. Кубок России
19:00
Динамо Ставрополь
Крылья Советов
14
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец Н
СКА-Хабаровск
13
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Автомобилист
14
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Бл
Текстильщик
03
Футбол. Кубок России
16:00
Волга Ул
Велес
24
Футбол. Кубок России
16:00
Машук-КМВ
Динамо Бр
10
Хоккей. КХЛ
15:00
Сибирь
СКА
46
Футбол. Кубок России
13:00
Родина
Енисей
30
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Ир
Нижний Новгород
П 3:4
00
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
20:22 (мск), источник: Sport24

Роднина: Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Муму фигурного катания меня не интересует

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему не будет смотреть шоу «Ледниковый период».

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

«Буду ли я смотреть “Ледниковый период” с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

Напомним, что Алина Загитова и Алексей Ягудин стали ведущими «Ледникового периода».

Читайте также
 «Девочка созрела. Настоящее женское тело!» Загитова показала себя в новом платье и восхитила фанатов
Ушедшая в порно фигуристка исполнила соблазнительный танец: ВИДЕО
СМИ: Неймар не заплатил налоги на сумму более 34 млн евро
Жизнь Ансу Фати — триллер. Война и коммунизм в испанском селе
Нурмагомедова уличили в нарушении правил UFC
«Так мало в НХЛ икон». «Рейнджерс» закончили эру Лундквиста
«Уже весь мир смеется». Ягудин о конфликтах в фигурном катании
Кипер СКА швырнул соперника на борт. Бердин ярко ворвался в КХЛ
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь