Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Эльче
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мидтьюлланн
Славия Пр
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург
Маккаби Тель-Авив
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПАОК
Краснодар
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Аталанта
14
Футбол. Зарубежный
20:00
Вильярреал
Алавес
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Уэска
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто
Интер
25
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Специя
02
Футбол. Кубок России
19:00
Динамо Ставрополь
Крылья Советов
14
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец Н
СКА-Хабаровск
13
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Автомобилист
14
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Бл
Текстильщик
03
Футбол. Кубок России
16:00
Волга Ул
Велес
24
Футбол. Кубок России
16:00
Машук-КМВ
Динамо Бр
10
Хоккей. КХЛ
15:00
Сибирь
СКА
46
Футбол. Кубок России
13:00
Родина
Енисей
30
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Ир
Нижний Новгород
П 3:4
00
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
20:06 (мск), источник: Sport24

«Уже весь мир смеется. Идите работайте!» Ягудин высказался о конфликтах в фигурном катании

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о скандалах в фигурном катании в отсутствие соревнований.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Так, большое внимание и споры у общественности вызвали переходы фигуристов к другим тренерам. Также многим не понравился факт, что генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев не позвал Алину Загитову на юбилей школы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хочется, чтобы уже соревнования шли. Потому что это балаган. Я думал, тренерская деятельность — это не шоу-бизнес, а спорт. А в спорте есть тренировки, соревнования, победы и поражения. И хочется видеть, чтобы победа присуждалась не потому, кто лучше пост в соцсетях сделает и не в словесном противостоянии. Это я без нападок в одну или другую сторону, просто хочется, чтобы люди тренировали и приносили медали. Брайан Орсер сказал недавно, что творится медиацирк. Он прав, это медиацирк и есть. Но у нас же не ток-шоу идет какое-то. Я понимаю, что фигурное катание сейчас под лупой, и даже небольшие события разносятся очень быстро. С одной стороны, это безумно приятно, но глобально это никак не красит фигурное катание. Спонсоры смотрят и думают: “Что это за балаган?” Какой-то театр происходит. В футболе подобное было. Помните при правлении Николая Толстых и его войне с агентами? Каждый день писали СМИ, большое внимание. Но один негатив. Многие спонсоры тогда не захотели сотрудничать с РФС. Я понимаю, что внимание усиливается, но смотрю на ситуацию с другого ракурса. Это уже перебор. У нас был в какой-то момент рост интереса к футболу лет 10 назад, но потом крупные компании посмотрели — все превращается в выяснение, кто кому что сказал. Мне кажется, спонсорам хочется работать с более чистым спортом. Я на все стараюсь смотреть с юмором. Отсюда родилась идея с фотошопом переписки с Дзюбой. Многие даже поверили, что мы действительно переписывались. Это был прикол. Надо было что-то сделать, потому что ситуация просто смешна. Ты просыпаешься, и начинается: кто-то выложил пост, другой тренер записал видеоответ, третий подключился… Бесконечная вереница комичных ситуаций. Я подумал: надо разрядить ситуацию, придумать что-нибудь. Уже весь мир смеется. Идите работайте! Это я всем людям в фигурном катании, всем нам. Этот цирк надоел. Каждый поступок рассматривают. Да, это напряжение, ажиотаж, но на мой взгляд — пособачились разок вокруг перехода, и хватит. Это не должно продолжаться вечно. Ситуацию с флагом в “Самбо-70” даже желания обсуждать нет. Это вообще нечто. Кто кого не пригласил… Директор что-то сказал, и уже началось: комментарии оставлять, удалять… Детский сад. Некуда людям девать свою энергию. Все настолько ограничены в передвижениях, работе, выходе на культурные мероприятия, что ищут, чтобы сделать из мелочей», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.

Читайте также
 «Девочка созрела. Настоящее женское тело!» Загитова показала себя в новом платье и восхитила фанатов
Ушедшая в порно фигуристка исполнила соблазнительный танец: ВИДЕО
СМИ: Неймар не заплатил налоги на сумму более 34 млн евро
«Бавария» восьмой раз в истории выиграла Суперкубок Германии
Нурмагомедова уличили в нарушении правил UFC
«Так мало в НХЛ икон». «Рейнджерс» закончили эру Лундквиста
«Реал» принимает «Вальядолид» в примере (видеотрансляция)
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь