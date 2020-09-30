«Уже весь мир смеется. Идите работайте!» Ягудин высказался о конфликтах в фигурном катании

«Хочется, чтобы уже соревнования шли. Потому что это балаган. Я думал, тренерская деятельность — это не шоу-бизнес, а спорт. А в спорте есть тренировки, соревнования, победы и поражения. И хочется видеть, чтобы победа присуждалась не потому, кто лучше пост в соцсетях сделает и не в словесном противостоянии. Это я без нападок в одну или другую сторону, просто хочется, чтобы люди тренировали и приносили медали. Брайан Орсер сказал недавно, что творится медиацирк. Он прав, это медиацирк и есть. Но у нас же не ток-шоу идет какое-то. Я понимаю, что фигурное катание сейчас под лупой, и даже небольшие события разносятся очень быстро. С одной стороны, это безумно приятно, но глобально это никак не красит фигурное катание. Спонсоры смотрят и думают: “Что это за балаган?” Какой-то театр происходит. В футболе подобное было. Помните при правлении Николая Толстых и его войне с агентами? Каждый день писали СМИ, большое внимание. Но один негатив. Многие спонсоры тогда не захотели сотрудничать с РФС. Я понимаю, что внимание усиливается, но смотрю на ситуацию с другого ракурса. Это уже перебор. У нас был в какой-то момент рост интереса к футболу лет 10 назад, но потом крупные компании посмотрели — все превращается в выяснение, кто кому что сказал. Мне кажется, спонсорам хочется работать с более чистым спортом. Я на все стараюсь смотреть с юмором. Отсюда родилась идея с фотошопом переписки с Дзюбой. Многие даже поверили, что мы действительно переписывались. Это был прикол. Надо было что-то сделать, потому что ситуация просто смешна. Ты просыпаешься, и начинается: кто-то выложил пост, другой тренер записал видеоответ, третий подключился… Бесконечная вереница комичных ситуаций. Я подумал: надо разрядить ситуацию, придумать что-нибудь. Уже весь мир смеется. Идите работайте! Это я всем людям в фигурном катании, всем нам. Этот цирк надоел. Каждый поступок рассматривают. Да, это напряжение, ажиотаж, но на мой взгляд — пособачились разок вокруг перехода, и хватит. Это не должно продолжаться вечно. Ситуацию с флагом в “Самбо-70” даже желания обсуждать нет. Это вообще нечто. Кто кого не пригласил… Директор что-то сказал, и уже началось: комментарии оставлять, удалять… Детский сад. Некуда людям девать свою энергию. Все настолько ограничены в передвижениях, работе, выходе на культурные мероприятия, что ищут, чтобы сделать из мелочей», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.