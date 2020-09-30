Жулин подтвердил участие фигуристов Синициной и Кацалапова в московском этапе Кубка России

Фигуристы снялись с контрольных прокатов сборной России, которые прошли 12—13 сентября , по медицинским показаниям. Отмечалось, что Кацалапов испытывает боли в спине. Синицина и Кацалапов заявлены на второй этап Кубка России, который пройдет в «Мегаспорте» с 10 по 13 октября, и третий, который запланирован на 23—27 октября в Сочи.