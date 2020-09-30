Жулин подтвердил участие фигуристов Синициной и Кацалапова в московском этапе Кубка России

Фигуристы снялись с контрольных прокатов сборной России, которые прошли 12—13 сентября, по медицинским показаниям. Отмечалось, что Кацалапов испытывает боли в спине. Синицина и Кацалапов заявлены на второй этап Кубка России, который пройдет в «Мегаспорте» с 10 по 13 октября, и третий, который запланирован на 23—27 октября в Сочи.
«Вика и Никита выступят на московском этапе Кубка России. Готовимся, все в порядке», — сообщил Жулин.
Как ранее стало известно ТАСС, члены сборных России и Москвы смогут продолжить тренировки и участие в соревнованиях, несмотря на объявленные в столице с 5 по 18 октября каникулы. Жулин сообщил, что Синицина и Кацалапов также не планируют останавливать тренировочный процесс в указанный период.