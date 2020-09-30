«Трусова и Косторная поспешили со своим решением». Сергей Добрин — о скандальных переходах сезона

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Все межсезонье российское фигурное катание сотрясали новости о переходах: сначала Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко вместе с одним из тренеров «Хрустального» Сергеем Розановым, потом к ней присоединилась Алена Косторная. Почти незамеченным на фоне этой войны, но, возможно, самым эффективным оказался переход Михаила Коляды к Алексею Мишину.

Наконец, после контрольных прокатов Евгения Медведева сенсационно вернулась к Этери Тутберидзе, оставив за границами пандемии полюбившегося ей канадского специалиста Брайана Орсера.

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Мнением об этих трансферах с «Матч ТВ» поделился Сергей Добрин — тренер, который несколько лет назад отказался работать с Тутберидзе.

А еще в разгар карантина мы делали с Сергеем большое интервью — очень интересное, прочитайте, если пропустили.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bs7ZZv8BE7F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey Dobrin (@dobrin_team_group)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-22T07:14:45+00:00">21 Янв 2019 в 11:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вам приходилось сталкиваться с проблемой переманивания спортсменов, которая так громко обсуждается в это межсезонье в связи с переходами Трусовой и Косторной?

— В моей практике такого не было. Если кто-то хочет перейти и обращается ко мне — родители или сам спортсмен, — я как тренер всегда обсуждаю это внутри тренерского коллектива. Тренерская этика присутствовала.

Все же в одной лодке плывем. Если поступить однажды не очень красиво, рано или поздно это все равно вернется бумерангом — может, даже в два раза сильнее.

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— Что в данном случае подразумевает тренерская этика?

— Если спортсмен захотел, он в любом случае уйдет. Но тренеры обсуждают проблему, разговаривают, ставят друг друга в известность. В Москве чуть иначе и сложнее, конечно, там народу много, все переходят от одного тренера к другому бесконечно. Можно и запутаться, кто куда перешел и с кем разговаривал. Но тренерская этика все равно должна быть, я считаю.

— Оцените трансферы сезона. Какой из них стал для вас самым неожиданным?

— Когда первой от Тутберидзе ушла Трусова, это было шок. Уход Косторной — болезненный удар. Коляда у Мишина — ожидаемо, и сразу было понятно, что оно к лучшему.

Что касается Медведевой, то она просто была в безвыходной ситуации. Если бы не сделала такой шаг, вообще бы закончила со спортом. Но так как заканчивать Женя не собирается, переход к Тутберидзе для нее был единственным правильным выбором.

Если бы даже она вернулась в Канаду, будь такая возможность, ей пришлось бы потом возвращаться в Россию, чтобы принять участие в соревнованиях, а это каждый раз карантин двухнедельный. Сложно, неудобно, невозможно.

Кстати, поскольку в Канаде между тренером и спортсменом коммерческие отношения, Брайан Орсер с пониманием отнесся к ее решению. У нас же все больше на совести завязано, поэтому столько шума.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFM7krahcy9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFM7krahcy9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFM7krahcy9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-16T15:13:53+00:00">16 Сен 2020 в 8:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что Медведевой в спортивном плане может дать возвращение в «Хрустальный», а Трусовой и Косторной — работа в новой команде?

— Медведева, безусловно, выравняется и еще свое возьмет — в рамках своих возможностей. Будет стабильной спортсменкой с хорошими программами и уверенностью.

Что касается Косторной и Трусовой, мы их, скорее всего, не увидим уже в следующем сезоне теми, какими они были раньше. Возможно, и на Олимпиаде не увидим. Ни одну, ни вторую.

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— Потеря жёсткой руки Этери Георгиевны настолько фатальна для результатов, на ваш взгляд?

— Да. В «Хрустальном» основа схемы подготовки — голая конкуренция, на ней держится успех. Этери Георгиевна ее менять не собирается и будет продолжать штамповать как суперспортсменов, так и тренеров.

Считаю, что Трусова и Косторная поспешили со своим решением. 2020 год тяжелый для всех, стоило потерпеть.

А то уже через пару лет та же Акатьева будет обыгрывать и Трусову, и Косторную. История же повторяется.

— Имеете в виду, что придут новые героини, как уже бывало?

— Дело даже не в новых героинях. Просто с них (Трусовой и Косторной) там (в Академии Плющенко) будут пылинки сдувать, будут холить и лелеять. Они это будут понимать, чувствовать — от такого на голове всегда корона растет. У Этери Георгиевны попробуй-ка надеть корону — уже на уровне КМС тебя отправят домой, откуда пришел.

Там все равны — ты либо делаешь, либо «до свидания».

— Вам не кажется, что в 16 лет девочки не сами принимают решения о смене тренера? Возможно, решения все-таки от родителей исходили, и это ответственность родителей?

— Я думаю, что все случившееся основано на собственных внутренних амбициях спортсменов. Если ребенок скажет маме: «Я решила перейти», что может ответить мама? «Нет, ты должна здесь тренироваться»? Ну, раз она так скажет, другой. Но ребенок снова и снова будет думать об этом, работать нормально на прежнем месте у него не получится уже. Поэтому родители в таких делах обычно доверяют детям.

— Какой выход из этого тупика?

— Родителям стоило предложить детям проанализировать прошлый опыт и примеры перед глазами. «Посмотри на тех, кто ушел, — хочешь так же?» У нас же все почему-то думают, что их история уникальна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEQf2fGJete/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEQf2fGJete/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEQf2fGJete/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergei Rozanov (@gosu.coach)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-24T03:57:13+00:00">23 Авг 2020 в 8:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Потеря Сергея Розанова для «тим» Тутберидзе — действительно серьезный удар?

— Сергей Розанов мой давний знакомый, мы с ним вместе тренировались у Жанны Федоровны Громовой. Насколько он крутой специалист сейчас, я не знаю, мы можем только по слухам это понимать. Плющенко пиарит его как самого крутого технаря. Тутберидзе тоже говорила, что он хороший специалист, но плохого она бы и не держала в команде.

Но понимаете, Розанов — звено в цепочке. Каким бы он ни был замечательным, если нет отлаженной команды, не будет и результата. Безусловно, он толковый тренер — имел возможность научиться работать с классными спортсменами. Но попробуй сам, один, с нуля вывести фигуриста в топ. Это другая история — можешь вообще «не вылезти» из малышей никогда. Привыкнешь на них орать и подгонять, а они потом вырастут и уйдут к другому тренеру, и ты снова будешь набирать малышей.

Подруливать всегда проще, чем управлять. Я рад буду, если у Сергея все получится, но мне кажется, максимум два года он протянет в этой команде. Он очень амбициозный парень. Если вам когда-нибудь доведется лично с ним пообщаться, вы сразу поймете. Скорее всего, он со временем захочет создать собственную школу, а опыт работы с Плющенко будет использовать как трамплин в плане имени, финансов, организации и так далее.

— Вам близок подход централизации самых значительных финансов, крутых специалистов, лучших спортсменов, который сейчас демонстрирует Академия Плющенко? Со стороны может казаться, что с такими ресурсами эта кампания обречена на успех.

— Знаете, какая там текучка? За эти три года, что они работают, через школу прошло человек тридцать тренеров. Причем неплохих специалистов. Везде свои проблемы.

На бюджетной основе ты работаешь по определенным задачам, а тут коммерческая деятельность. Деньги никто не принесет просто так, их нужно достать. Поэтому коммерческая школа не существует без богатых родителей, которых нужно будет, грубо говоря, всем коллективом целовать в попу.

Придет Яна Рудковская к тренеру и скажет: «С этими детьми ты будешь работать, потому что их родители закрывают половину зарплаты всей команды». Вот вам и обратная сторона успеха.

Амира Хабибуллина помните? Первый тренер Гнома Гномыча. Тоже пиарили его очень тогда. Я с ним пообщался недавно, и он говорит — как-то я захотел поработать на результат… Сейчас вот тренирует в группе Светланы Пановой («Снежные Барсы». — «Матч ТВ»).

Чтобы вся эта схема существовала, мне кажется, надо душу дьяволу продать. Без огромного опыта устройства всех этих организационных моментов невозможно наладить работу такой школы. У Яны Рудковской, конечно, огромный опыт — это их преимущество.