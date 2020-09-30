«Трусова и Косторная поспешили со своим решением». Сергей Добрин — о скандальных переходах сезона
О тренерской этике, преимуществах и проблемах Академии Плющенко и голой конкуренции в группе Тутберидзе.
О тренерской этике, преимуществах и проблемах Академии Плющенко и голой конкуренции в группе Тутберидзе.
Все межсезонье российское фигурное катание сотрясали новости о переходах: сначала Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко вместе с одним из тренеров «Хрустального» Сергеем Розановым, потом к ней присоединилась Алена Косторная. Почти незамеченным на фоне этой войны, но, возможно, самым эффективным оказался переход Михаила Коляды к Алексею Мишину.
Наконец, после контрольных прокатов Евгения Медведева сенсационно вернулась к Этери Тутберидзе, оставив за границами пандемии полюбившегося ей канадского специалиста Брайана Орсера.
Мнением об этих трансферах с «Матч ТВ» поделился Сергей Добрин — тренер, который несколько лет назад отказался работать с Тутберидзе.
А еще в разгар карантина мы делали с Сергеем большое интервью — очень интересное, прочитайте, если пропустили.
— Вам приходилось сталкиваться с проблемой переманивания спортсменов, которая так громко обсуждается в это межсезонье в связи с переходами Трусовой и Косторной?
— В моей практике такого не было. Если
Все же в одной лодке плывем. Если поступить однажды не очень красиво, рано или поздно это все равно вернется бумерангом — может, даже в два раза сильнее.
— Что в данном случае подразумевает тренерская этика?
— Если спортсмен захотел, он в любом случае уйдет. Но тренеры обсуждают проблему, разговаривают, ставят друг друга в известность. В Москве чуть иначе и сложнее, конечно, там народу много, все переходят от одного тренера к другому бесконечно. Можно и запутаться, кто куда перешел и с кем разговаривал. Но тренерская этика все равно должна быть, я считаю.
— Оцените трансферы сезона. Какой из них стал для вас самым неожиданным?
— Когда первой от Тутберидзе ушла Трусова, это было шок. Уход Косторной — болезненный удар. Коляда у Мишина — ожидаемо, и сразу было понятно, что оно к лучшему.
Что касается Медведевой, то она просто была в безвыходной ситуации. Если бы не сделала такой шаг, вообще бы закончила со спортом. Но так как заканчивать Женя не собирается, переход к Тутберидзе для нее был единственным правильным выбором.
Если бы даже она вернулась в Канаду, будь такая возможность, ей пришлось бы потом возвращаться в Россию, чтобы принять участие в соревнованиях, а это каждый раз карантин двухнедельный. Сложно, неудобно, невозможно.
Кстати, поскольку в Канаде между тренером и спортсменом коммерческие отношения, Брайан Орсер с пониманием отнесся к ее решению. У нас же все больше на совести завязано, поэтому столько шума.
— Что Медведевой в спортивном плане может дать возвращение в «Хрустальный», а Трусовой и Косторной — работа в новой команде?
— Медведева, безусловно, выравняется и еще свое возьмет — в рамках своих возможностей. Будет стабильной спортсменкой с хорошими программами и уверенностью.
Что касается Косторной и Трусовой, мы их, скорее всего, не увидим уже в следующем сезоне теми, какими они были раньше. Возможно, и на Олимпиаде не увидим. Ни одну, ни вторую.
— Потеря жёсткой руки Этери Георгиевны настолько фатальна для результатов, на ваш взгляд?
— Да. В «Хрустальном» основа схемы подготовки — голая конкуренция, на ней держится успех. Этери Георгиевна ее менять не собирается и будет продолжать штамповать как суперспортсменов, так и тренеров.
Считаю, что Трусова и Косторная поспешили со своим решением. 2020 год тяжелый для всех, стоило потерпеть.
А то уже через пару лет та же Акатьева будет обыгрывать и Трусову, и Косторную. История же повторяется.
— Имеете в виду, что придут новые героини, как уже бывало?
— Дело даже не в новых героинях. Просто с них (Трусовой и Косторной) там (в Академии Плющенко) будут пылинки сдувать, будут холить и лелеять. Они это будут понимать, чувствовать — от такого на голове всегда корона растет. У Этери Георгиевны
попробуй-канадеть корону — уже на уровне КМС тебя отправят домой, откуда пришел.
Там все равны — ты либо делаешь, либо «до свидания».
— Вам не кажется, что в 16 лет девочки не сами принимают решения о смене тренера? Возможно, решения
— Я думаю, что все случившееся основано на собственных внутренних амбициях спортсменов. Если ребенок скажет маме: «Я решила перейти», что может ответить мама? «Нет, ты должна здесь тренироваться»? Ну, раз она так скажет, другой. Но ребенок снова и снова будет думать об этом, работать нормально на прежнем месте у него не получится уже. Поэтому родители в таких делах обычно доверяют детям.
— Какой выход из этого тупика?
— Родителям стоило предложить детям проанализировать прошлый опыт и примеры перед глазами. «Посмотри на тех, кто ушел, — хочешь так же?» У нас же все
— Потеря Сергея Розанова для «тим» Тутберидзе — действительно серьезный удар?
— Сергей Розанов мой давний знакомый, мы с ним вместе тренировались у Жанны Федоровны Громовой. Насколько он крутой специалист сейчас, я не знаю, мы можем только по слухам это понимать. Плющенко пиарит его как самого крутого технаря. Тутберидзе тоже говорила, что он хороший специалист, но плохого она бы и не держала в команде.
Но понимаете, Розанов — звено в цепочке. Каким бы он ни был замечательным, если нет отлаженной команды, не будет и результата. Безусловно, он толковый тренер — имел возможность научиться работать с классными спортсменами. Но попробуй сам, один, с нуля вывести фигуриста в топ. Это другая история — можешь вообще «не вылезти» из малышей никогда. Привыкнешь на них орать и подгонять, а они потом вырастут и уйдут к другому тренеру, и ты снова будешь набирать малышей.
Подруливать всегда проще, чем управлять. Я рад буду, если у Сергея все получится, но мне кажется, максимум два года он протянет в этой команде. Он очень амбициозный парень. Если вам
— Вам близок подход централизации самых значительных финансов, крутых специалистов, лучших спортсменов, который сейчас демонстрирует Академия Плющенко? Со стороны может казаться, что с такими ресурсами эта кампания обречена на успех.
— Знаете, какая там текучка? За эти три года, что они работают, через школу прошло человек тридцать тренеров. Причем неплохих специалистов. Везде свои проблемы.
На бюджетной основе ты работаешь по определенным задачам, а тут коммерческая деятельность. Деньги никто не принесет просто так, их нужно достать. Поэтому коммерческая школа не существует без богатых родителей, которых нужно будет, грубо говоря, всем коллективом целовать в попу.
Придет Яна Рудковская к тренеру и скажет: «С этими детьми ты будешь работать, потому что их родители закрывают половину зарплаты всей команды». Вот вам и обратная сторона успеха.
Амира Хабибуллина помните? Первый тренер Гнома Гномыча. Тоже пиарили его очень тогда. Я с ним пообщался недавно, и он говорит —
Чтобы вся эта схема существовала, мне кажется, надо душу дьяволу продать. Без огромного опыта устройства всех этих организационных моментов невозможно наладить работу такой школы. У Яны Рудковской, конечно, огромный опыт — это их преимущество.
Анастасия Панина