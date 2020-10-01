Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Барселона
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Янг Бойз
Тирана
30
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Брс
Лудогорец
02
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Виктория Пл
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Кадис
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Леванте
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо З
Флора
31
Футбол. Еврокубки
20:00
Арарат-Армения
Црвена Звезда
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
ПСВ
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Лех
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Гранада
13
Футбол. Еврокубки
20:00
Слован Л
АПОЭЛ
10
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Витязь
Б
12
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
24
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
45
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
43
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
25
Футбол. Еврокубки
18:30
ЧФР
КуПС
31
Хоккей. КХЛ
18:30
Динамо Р
Динамо Мн
Б
43
Футбол. Кубок России
15:00
Знамя
Шинник
30
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Чертаново
П 6:5
00
Все события
Фоторепортажи
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
21:09 (мск), источник: Lenta.Ru

У Плющенко и Рудковской родился еще один сын

У двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко родился еще один сын. Об этом в своем Instagram заявила супруга спортсмена Яна Рудковская.

Наверх
Источник: Instagram
Читайте также
Сын Плющенко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя. Гном Гномыч реально так крут?

Продюсер опубликовала фото с новорожденным, а также рассказала, что ребенка назвали Арсением. Рудковская призналась, что считает себя самой счастливой мамой на свете.

У Плющенко есть сын от предыдущего брака. Рудковская также родила двоих мальчиков от бывшего мужа. Новорожденный стал вторым совместным ребенком пары. 6 января 2013 года у фигуриста и продюсера родился сын Александр Плющенко, получивший известность в соцсетях как Гном Гномыч.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Месси против Роналду. 10 главных интриг группового этапа ЛЧ
Кучеров поил пивом владельца клуба. Чемпионский парад «Тампы»
Загитова пропустит серию Гран-при сезона-2020/2021
С кем не залечь на дно. Что надо знать о наших соперниках в ЛЧ
Хет-трик Карнаухова принес ЦСКА победу в матче против «Спартака»
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
УЕФА раздала награды лучшим игрокам ЛЧ. У «Баварии» — 5 из 6
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь