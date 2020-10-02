Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни
Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала порталу Teleprogramma.pro о своей неизлечимой болезни.
Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала порталу Teleprogramma.pro о своей неизлечимой болезни.
Она призналась, что ей приходится принимать гормональные препараты
Ранее Слуцкая уже говорила, что страдает от васкулита. «Спасибо, что я выжила, потому что иногда эти заболевания заканчиваются летальным исходом», — рассказала она в 2019 году.
Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в