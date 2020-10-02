Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни

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Она призналась, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидного заболевания сосудов. «К сожалению, оно не лечится», — заявила она, уточнив, что диагноз ей поставили в 2003 году.

Ранее Слуцкая уже говорила, что страдает от васкулита. «Спасибо, что я выжила, потому что иногда эти заболевания заканчиваются летальным исходом», — рассказала она в 2019 году.

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