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10:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала порталу Teleprogramma.pro о своей неизлечимой болезни.

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Она призналась, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидного заболевания сосудов. «К сожалению, оно не лечится», — заявила она, уточнив, что диагноз ей поставили в 2003 году.

Ранее Слуцкая уже говорила, что страдает от васкулита. «Спасибо, что я выжила, потому что иногда эти заболевания заканчиваются летальным исходом», — рассказала она в 2019 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Спортсменка также дважды выигрывала чемпионат мира (2002, 2005). Спортивную карьеру она завершила в 2006 году.

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