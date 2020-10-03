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09:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко показал видео установления «мирового рекорда» 12-летней ученицей

Чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его 12-летняя ученица Вероника Жилина установила мировой рекорд. Он показал видеозапись на своей странице в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Плющенко утверждает, что Жилина стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила четверной лутц в 12 лет.

«Вероника Жилина — 4Lz (четверной лутц — прим. “Ленты.ру”). Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед!» — подписал Плющенко и указал аккаунт фигуристки @_veronikazhilina_. Он также отметил хорошую работу тренера Сергея Розанова.

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«Спасибо Этери Георгиевне (Тутберидзе)», «Спасибо Этери Георгиевне», — отметили подписчики, комментарии которых стали одними из самых популярных. Однако большинство комментаторов похвалили тренеров академии Плющенко и отметили талант фигуристки: «Умничка! Какая умничка! Невозможно глаз оторвать!», «Пересмотрела 10 раз, это удивительно. Браво девочке и тренерам», «Роскошный Лутц! Браво тренерам!!!».

21 сентября российская фигуристка Алена Косторная восхитила фанатов фрагментом своей тренировки в академии Плющенко. Спортсменка исполнила вращение, а болельщики заметили прогресс в ее подготовке.

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Трусова и Косторная покинули группу Тутберидзе перед началом нового сезона. Под руководством специалиста они добились всех своих наград. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.

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