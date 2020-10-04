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08:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире

Российскую фигуристку Алину Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире. Соответствующий материал опубликован в японском издании The Digest.

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фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Такие выводы журналисты сделали после того, как Загитова опубликовала серию фотографий в своем Instagram. Редакция отметила образ фигуристки, облаченной во все черное, а также подчеркнула, что девушка сочетает в себе «здоровый облик» и «дикий стиль».

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Ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не собирается уделять внимание шоу «Ледниковый период», ведущей в котором станет Алина Загитова. Парламентарий назвала спортсменку «Муму фигурного катания». Кроме того, Роднина обвинила Загитову в «коммерческом подходе» при участии в шоу.


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СЭ

1 октября стало известно, что фигуристка пропустит турниры серии Гран-при сезона-2020/2021. Причины такого решения Загитовой не сообщались.

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