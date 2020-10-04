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12:46 (мск), источник: ТАСС

Федерация фигурного катания России наградила Сотникову за выдающиеся достижения в спорте

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова получила почетный знак Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) за выдающиеся спортивные достижения.

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Источник: РИА "Новости"

24-летняя Сотникова получила знак и памятную табличку от гендиректора федерации Александра Когана на церемонии открытия своей школы фигурного катания, которая состоялась в Москве в воскресенье.

«Уверен, это будет успешный проект, важный этап в жизни Аделины, — сказал Коган. — Уверен, она сможет организовать прекрасную школу и передать свои знания юным фигуристам. Недавно исполком федерации учредил почетный знак, который называется “За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках”. Знак под номером “один” я вручаю нашей выдающейся олимпийской чемпионке».

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Сотникова одержала победу на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России. О завершении карьеры спортсменка объявила в марте.

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