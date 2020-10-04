Коган: ФФККР не может гарантировать проведение этапа Гран-при в Москве
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в настоящее время не может дать гарантий проведения этапа
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в настоящее время не может дать гарантий проведения этапа
Этап
«Преждевременно говорить о прогнозах на проведение этапа
Также Коган добавил, что в настоящее время нельзя дать гарантий проведения второго этапа Кубка России, который запланирован на