Коган: ФФККР не может гарантировать проведение этапа Гран-при в Москве

Этап Гран-при должен пройти в Москве с 20 по 22 ноября.

«Преждевременно говорить о прогнозах на проведение этапа Гран-при, — сказал Коган. — Мы пытаемся сохранить сезон для наших спортсменов, и пока это удается. Надеемся, что этап в Москве пройдет в соответствии с графиком».