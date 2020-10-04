«Спасибо Этери Георгиевне!» Что не так с чудо-прыжком 12-летней фигуристки Плющенко?

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Реймс
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Динамо Бр
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Томь
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Нижний Новгород
23
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Реал
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Авангард
30
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Енисей
Футбол. Зарубежный
19:00
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Специя
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Гранада
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Ростов
42
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Дижон
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Монако
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Лорьян
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Лилль
03
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Нефтехимик
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Интер
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Верона
10
Футбол. Зарубежный
21:15
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Севилья
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Спартак-2
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Алания
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Атлетик
10
Хоккей. КХЛ
14:30
ХК Динамо
Куньлунь
63
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Ним
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Химки
21
Футбол. Зарубежный
14:00
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
14:00
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
20
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
СКА
Б
32
Футбол. Зарубежный
13:30
Аталанта
Кальяри
52
Футбол. Зарубежный
13:00
Осасуна
Сельта
20
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Чайка
00
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Торпедо НН
Б
23
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спасибо Этери Георгиевне!» Что не так с чудо-прыжком 12-летней фигуристки Плющенко?

Ученица «Ангелов Плющенко» Жилина вошла в историю. Правда, ещё недавно фигуристка тренировалась у Тутберидзе. И кого ей благодарить?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Евгений Плющенко продолжает отстаивать своё право считаться успешным тренером. Создатель академии своего имени с гордостью показал новое достижение «Ангелов Плющенко» — четверной лутц в исполнении юной звёздочки Вероники Жилиной. За всю историю фигурного катания этот сложнейший элемент покорялся лишь нескольким девушкам, а уж чистая попытка в 12 лет и вовсе выглядит чем-то нереальным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тут бы впору снять шляпу перед Плющенко и признать его тренерскую гениальность. Вот только космическая Ника Жилина ещё несколько месяцев назад работала с Этери Тутберидзе, и именно в «Хрустальном» освоила технику выполнения сложнейших прыжков. Появление в её богатом арсенале четверного лутца было всего лишь делом времени. Поэтому болельщики и не спешат восхвалять Евгения.

Так что не так с чудо-прыжком 12-летней фигуристки Плющенко?

Жилина вошла в историю ещё у Тутберидзе.

«Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании!» — гласит подпись под видео в «инстаграме» Плющенко, на котором его ученица Вероника Жилина чисто исполняет четверной лутц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удачная попытка лутца в четыре оборота действительно позволила Веронике войти в историю как самая юная исполнительница этого элемента, хотя это не первое её уникальное достижение. Девочка встала на коньки ещё в три года в родном Архангельске, а в 2019-м, уже владея всеми тройными, прошла отбор в группу Этери Тутберидзе. С лучшим тренером мира Ника работала недолго, но очень эффективно.

Читайте также
«Трусова и Косторная поспешили со своим решением». Сергей Добрин — о скандальных переходах сезона

Несмотря на идеальную технику, фигуристке не хватало только стабильности. Но это не помешало Этери рискнуть и попробовать с одарённой девочкой элементы ультра-си. Эксперимент удался, и уже в октябре прошлого года Ника прыгнула свой первый четверной — сальхов. Этот прыжок сделал её самой юной исполнительницей квада в истории. Чуть позже фигуристка добавила к своему набору четверной тулуп и тройной аксель.

Именно с таким арсеналом Вероника в мае 2020 года сменила «Хрустальный» на академию Плющенко. Её переход остался в тени громких трансферов Александры Трусовой и Сергея Розанова, хотя Жилину абсолютно по делу считают одной из самых перспективных фигуристок России. Вместе с Никой «ангелом» стала её младшая сестра Алёна, ранее занимавшаяся в Архангельске, а мама сестёр Жилиных была принята на работу в академию в качестве тренера. И вот уже у Плющенко Вероника сначала запрыгала каскад тройной аксель — тройной тулуп, а затем и четверной лутц.

Читайте также
Сын Плющенко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя. Гном Гномыч реально так крут?

Кого благодарить?

Естественно, пост Плющенко только раззадорил сторонников и противников его деятельности. В сети пользователи разделились на два лагеря. Одни уверены, что потенциал для четверного лутца заложила ещё Этери во время работы с Жилиной в «Хрустальном». Другие же отрицают заслуги Тутберидзе и благодарят Плющенко и его ученицу за филигранную работу. Вот только некоторые комментарии из «инстаграма» Евгения.

 — Спасибо Этери Георгиевне!

— Евгений, это превосходно! Вот что значит настоящая тренерская работа!

— Браво всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе! Такую базу заложили с малых лет девочке! Надеюсь, у Плющенко ее не угробят.

— Это удивительно! Браво девочке и тренерам!

— А ее тоже от Этери переманили?

— Молодец Вероника! Это только её заслуга.

Читайте также
Плющенко жестко отреагировал на публикацию переписки Рудковской и Загитовой

Слишком идеально для Тутберидзе.

Однозначно занять чью-то сторону невозможно. С одной стороны, год работы с Тутберидзе помог Жилиной добиться мощного технического прогресса и выйти на новый уровень. Без проделанной в «Хрустальном» работы она вряд ли бы смогла прыгнуть этот чудо-прыжок. С другой, техника прыжка на видео сильно отличается от той, которой учат в «Хрустальном». У воспитанниц Этери частенько проглядывает проблема с ребром на лутце, а у Жилиной же проблем с этим нет.

На видео, выложенном в «инстаграме» Евгения Плющенко, Ника прыгает с чистейшего внешнего ребра и весь прыжок скручивает в воздухе, без предварительной прокрутки на льду. В группе Тутберидзе технику частенько стараются упростить, из-за чего может страдать качество элемента. Так что такой лутц Вероника вряд ли бы смогла показать, оставаясь в «Хрустальном». Ну и учитывая то, что Жилина сбежала от Тутберидзе за своим основным тренером — Сергеем Розановым, вряд ли можно сказать, что нынешние успехи фигуристки — это исключительно багаж Этери.

Самое обидное, что в спорах о том, кому Жилина обязана новым прыжком, может затеряться грандиозность её достижения. Хотя по стоимости четверной лутц приравняли к риттбергеру и флипу, многие специалисты считают этот прыжок самым сложным в фигурном катании, за исключением акселя.

И даже несмотря на то, что четверные у девушек уже стали обыденностью, квад-лутц прыгают единицы, среди которых теперь и Жилина.

Читайте также
Двенадцатилетняя ученица Плющенко Жилина исполнила четверной тулуп на первенстве Москвы

Какие перспективы у Жилиной?

Несмотря на юный возраст, от Жилиной уже ждут больших побед, а её противостояние с оставшейся у Тутберидзе Софьей Акатьевой будет главным на юниорском уровне в ближайшие пару лет. На прошедшем в начале сентября первенстве Москвы фигуристка из «Хрустального» обошла Жилину почти на 15 баллов. Правда, в противовес тройным акселям и четвёртому тулупу Софьи Вероника представила только один четверной тулуп. Теперь же расклады могут кардинально поменяться. В потенциале Жилина может исполнять три трикселя на две программы и четыре квада в произвольной. Главное — делать это чисто.

Благодаря атлетизму и прыжковому таланту Жилину часто сравнивают с Александрой Трусовой. У девушек действительно есть много общего. Это и амбициозные родители, и потрясающий кантилевер, и даже похожие образы. Год назад Вероника участвовала в проекте «Ледниковый период. Дети», где запомнилась прокатами под песню Сии «Chandelier» и саундтрек из «Игры престолов». Ничего не напоминает?

Только Трусова уже стала первопроходцем и рекордсменкой, чьи достижения не получится переписать на себя. У Жилиной впереди ещё долгий путь, и если эта уникальная девочка хочет войти в историю, ей придётся прыгать выше головы.

Зато тогда уже никто не скажет, что Жилина побеждает на багаже Тутберидзе.

Яна Левхина

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
«Локо» отбился от «Химок». Как же парням Николича играть в ЛЧ
«Спартак» укоротил «скамейку», «Химки» усиливаются. Переходы РПЛ
СМИ: Бывший футболист «Локомотива» перейдет в ПСЖ
«Локомотив» близок к трансферу экс-игрока «Спартака»
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь