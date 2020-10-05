Дробязко: Загитова почти ничего не кушает. Мне кажется, она не знает, что такое пицца
48-летняя литовская
48-летняя литовская
«Я с Алиной раздевалась в одной раздевалке — вдвоем две недели. Она не кушает вообще почти ничего. Мне кажется, она не знает, что такое пицца. Все время кушала фрукты», — сказала Дробязко.
«Что такое пицца, я знала в детстве, — отреагировала Загитова. — А сейчас уже немного другой рацион, да. Но я не жалуюсь!».
Ранее сообщалось, что Загитова рассказала об участниках «Ледникового периода» и своей роли в шоу.