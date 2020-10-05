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14:26 (мск), источник: Sport24

Дробязко: Загитова почти ничего не кушает. Мне кажется, она не знает, что такое пицца

48-летняя литовская экс-фигуристка Маргарита Дробязко в рамках проекта «Ледниковый период» на Первом канале рассказала, что 18-летняя российская фигуристка Алина Загитова очень мало ест.

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Источник: Sport24

«Я с Алиной раздевалась в одной раздевалке — вдвоем две недели. Она не кушает вообще почти ничего. Мне кажется, она не знает, что такое пицца. Все время кушала фрукты», — сказала Дробязко.

«Что такое пицца, я знала в детстве, — отреагировала Загитова. — А сейчас уже немного другой рацион, да. Но я не жалуюсь!».

Ранее сообщалось, что Загитова рассказала об участниках «Ледникового периода» и своей роли в шоу.

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