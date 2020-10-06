Плющенко похвастался новым Porsche и подвергся критике

Пользователи раскритиковали Плющенко за фото на фоне дорогого автомобиля. «Евгений, зачем перед людьми хвастаться, некоторым не на что хлеба купить в прямом смысле слова. Будьте скромнее», «А вы на каждый сезон автомобиль под цвет подбираете?! Прикольно! Для богатых нужно отдельный Instagram, а то они слишком оторваны от реальности!», «Жаль, что учителя и врачи не могут в нашей стране менять машины по сезону. Страна абсурда», — писали они.