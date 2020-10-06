Работающая у Плющенко олимпийская чемпионка отказалась тренировать Косторную
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, работающая в академии Евгения Плющенко, отказалась тренировать Алену Косторную. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, работающая в академии Евгения Плющенко, отказалась тренировать Алену Косторную. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, Ильиных работает только с Александрой Трусовой, в то время как заниматься с ней хотели обе фигуристки.
1 октября тренер Сергей Добрин высказался о перспективах Трусовой и Косторной после перехода к Плющенко. По мнению специалиста, участие спортсменок в Олимпийских играх 2022 года вызывает сомнение
Трусова и Косторная покинули группу Этери Тутберидзе и перешли к Плющенко перед началом нового сезона. Под руководством Тутберидзе они выиграли все свои награды. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала