Работающая у Плющенко олимпийская чемпионка отказалась тренировать Косторную

По информации издания, Ильиных работает только с Александрой Трусовой, в то время как заниматься с ней хотели обе фигуристки. Из-за этого руководство школы разводит по времени Трусову и Косторную. Отмечается, что они не пересекаются не только на льду, но и в раздевалках и на территории катка.