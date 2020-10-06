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13:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Работающая у Плющенко олимпийская чемпионка отказалась тренировать Косторную

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, работающая в академии Евгения Плющенко, отказалась тренировать Алену Косторную. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации издания, Ильиных работает только с Александрой Трусовой, в то время как заниматься с ней хотели обе фигуристки. Из-за этого руководство школы разводит по времени Трусову и Косторную. Отмечается, что они не пересекаются не только на льду, но и в раздевалках и на территории катка.

1 октября тренер Сергей Добрин высказался о перспективах Трусовой и Косторной после перехода к Плющенко. По мнению специалиста, участие спортсменок в Олимпийских играх 2022 года вызывает сомнение из-за смены системы подготовки.

Трусова и Косторная покинули группу Этери Тутберидзе и перешли к Плющенко перед началом нового сезона. Под руководством Тутберидзе они выиграли все свои награды. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.

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